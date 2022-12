tutto ciò che è necessario sapere sul peloso

Perché il cane morde oggetti? Si tratta di un comportamento comune ma che ha dietro dei motivi. Vediamo quali sono e i consigli su come risolvere.

L’amico a quattro zampe è uno degli animali domestici più intelligenti e curiosi. Fido ama conoscere ed esplorare tutto ciò che lo circonda, a cominciare dalle cose che gli vengono donate dal suo padrone e che fanno parte della sua realtà. Vediamo perché il cane morde oggetti presenti in casa e come rieducarlo in modo che non si verifichi più.

Perché il cane morde oggetti: i motivi principali

Sono tanti e importanti i motivi per cui il cane può comportarsi così. Dobbiamo capire che non si tratta mai di un capriccio o di un gesto fatto di proposito. Dietro questa azione c’è molto di più. Approfondiamo nell’articolo.

Il padrone di Fido inizia a capire, da subito, che lui ha un linguaggio particolare e degli strumenti unici per comunicare e, in particolare, per conoscere il mondo e sopravvivere.

Il cane è un animale da compagnia ideale, capace di supportarci e di starci accanto in momenti di calma e serenità casalinga. Allo stesso tempo, ha bisogno di esprimere tutte le sue energie.

Anche l’umano impara a conoscerlo col passare del tempo. Come animali, Bau ha a disposizione delle capacità per rapportarsi con la realtà e per dialogare con chi si occupa di lui.

Ad esempio, la bocca del cane è una delle parti del corpo che più utilizza per conoscere e capire cosa ha di fronte, riconoscerla nel tempo e sapere se può fargli bene o male.

Quando Fido non riesce, però, a sfogare tutte le sue energie in attività quotidiane, può comportarsi in modo strano o compulsivo, puntando specifici elementi, come oggetti: pantofole, giochi, calzini, cuscini.

Mordere tutti gli oggetti che gli capitano davanti, può servirgli come sfogo. Ma vediamo, allora, quali sono i motivi principali.

Mordere per esplorare il mondo

Il cane morde oggetti, innanzitutto, per conoscere il mondo, ancora di più se è un cucciolo. Sentire con la bocca, permette al peloso di capire tutto di un contesto e di chi gli è intorno.

Leccare, mordicchiare e masticare gli oggetti serve al cane per esplorare e imparare facendo esperienza.

Per alleviare il dolore ai denti

I cuccioli, in particolare, necessitano di mordere ogni cosa intorno a loro per alleviare il dolore ai denti, proprio perché sono nella fase di crescita.

Per rilassarsi e combattere la noia

Il cane morde oggetti per non annoiarsi e per dedicarsi a qualcosa che lo distragga. Un peloso che non riceve abbastanza stimoli tende ad assumere un atteggiamento simile.

Questo gesto ossessivo serve a Bau anche per calmare lo stress o il nervosismo.

Perché il cane morde oggetti: per placare una forte ansia

L’ansia è un altro motivo principale per cui il peloso compie questa azione. Essendo l’animale in uno stato di ansia, ha bisogno di mordicchiare di continuo qualcosa per soffocare.

Per educazione sbagliata

Quando il cane non riceve una corretta educazione e non viene cresciuto con gli insegnamenti giusti, si rischia di fargli sviluppare certi atteggiamenti.

Mordere oggetti inappropriati in casa è il modo che Fido ha per non aver imparato a fare diversamente.

Il cane morde lo stesso oggetto: il significato del suo gesto

Fido e il suo atteggiamento: come intervenire

Di fronte ad un simile comportamento canino, è doveroso intervenire per risolvere il problema il prima possibile, per evitare che peggiori la situazione e non avere ulteriori fastidi in casa. Leggiamo meglio più avanti.

Se il cane morde oggetti inadatti senza sosta e all’improvviso, questo atteggiamento può rovinare l’armonia nell’ambiente e creare conseguenze per la convivenza col padrone.

Un cagnolino che si comporta in modo errato deve essere rieducato, sempre con pazienza e comprensione, ma anche con fermezza da proprietari responsabili.

Per prima cosa, non si deve punire in modo violento o aggressivo il proprio cane. Reagire in questo modo tende soltanto a peggiorare il suo comportamento.

Attenzione, poi, a non entrare in contatto con la bocca del cane, avvicinandosi a lui per farlo smettere. Ciò potrebbe essere rischioso per alcune parti del corpo.

Perché il cane morde oggetti: come addestrarlo

Senza mai accanirsi, bisogna far capire a Fido di smettere di mordere l’oggetto che ha preso in quel momento, con un secco “No” e cercando di distrarlo da quell’attività.

Tentarlo con un altro gioco o un’attività da fare con lui, è un ottimo modo per convincerlo a non mordere più qualcosa.

Il cibo ha un ruolo fondamentale nell’educazione. Accarezzando il peloso, bisogna premiarlo con un piccolo snack se si comporta bene e obbedisce ai nostri comandi.

Si tratta di mettere in atto un’educazione buona e paziente, mai dominante, nei confronti del caro compagno di vita.