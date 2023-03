tutto ciò che dovresti sapere sul Micio

Il gatto ti fissa mentre guardi la tv? Non tutti sanno che la televisione può essere un’attrazione anche per Micio. Vediamo perché il felino si comporta così.

Durante la convivenza con il caro Micio, si cerca comunque di prendere i propri spazi e di continuare quelle attività piacevoli che fanno parte della quotidianità degli umani, come guardare la televisione. Cosa significa, però, se il gatto ti fissa mentre guardi la tv? Approfondiamo tutto nell’articolo.

Il gatto ti fissa mentre guardi la tv: le ragioni principali

Può essere interpretato, dal suo padrone, come un comportamento strano e incomprensibile. Micio usa sempre gli occhi per avere un dialogo con noi. Tutta la comunicazione felina è proprio nel suo sguardo. Leggiamo bene qui di seguito.

Il felino, così come il cane e altri animali domestici, ha pochi strumenti per dialogare con le persone e per comunicare tutto il suo mondo di emozioni e intenzioni.

Gli occhi sono, forse, lo strumento più importante, perché consente ad un pet come il gatto, autonomo e fiero, di conoscere con attenzione ciò che lo circonda e di capire l’umano con cui sceglie di convivere.

Se c’è un’attività che Micio svolge con costanza e concentrazione è proprio quella di osservare. E il suo padrone è ciò che gli piace di più osservare durante le sue lunghe giornate.

Quando Micio si confronta con il suo umano può esprimersi con degli atteggiamenti che non sono sempre di facile lettura. Spesso, il pet ci sembra strano nei modi e nei gesti verso di noi.

In realtà, ogni volta che il felino si muove sta esprimendo se stesso e seguendo la sua natura predatoria. L’ istinto predatorio nel gatto è qualcosa di essenziale per il suo benessere e deve sempre ascoltarlo.

Caratteristica fondamentale di ogni gatto è la curiosità. Micio è sempre attratto da ciò che non conosce e che deve essere ancora esplorato. Perciò, è naturale vederlo guardare da lontano ogni cosa, oggetti, ambienti e persone.

Uno dei comportamenti più comuni è vedere che il gatto ti fissa mentre guardi la tv. Ma perché ciò avviene? Cosa ci starà mai comunicando il micio? Vediamo le possibili interpretazioni.

Il gatto ti fissa mentre guardi la tv: una profonda curiosità

Se il gatto ti fissa mentre guardi la tv, è possibile che lo faccia perché è incuriosito nel capire cosa tu stia facendo, tranquillo e comodo davanti ad uno schermo, cercando di sapere cosa ti piace fare quando non sei con lui.

Il felino si mette ad osservarci a lungo per poter scoprire sempre qualcosa di nuovo sulla nostra natura e sulle nostre abitudini.

Per dimostrare che ha bisogno di te

Un altro motivo importante e frequente riguarda il legame profondo di Micio verso di te. Se ti osserva a lungo, il gatto vuole dirti che ti sta pensando e che ha bisogno della tua presenza.

Per curiosità verso la televisione

Qualsiasi oggetto che emetta suoni e che presenti immagini in movimento è un continuo mistero per il pet il quale, attirato da ciò che non comprende, deve poter guardare e avvicinarsi sempre di più, cercando anche lo sguardo del padrone.

Micio e il suo comportamento: altri motivi

Ci sono, poi, altri motivi particolari per cui il gatto ti fissa mentre guardi la tv o mentre sei occupato in altre attività quotidiane. Vediamo di quali si tratta, per imparare a conoscere meglio micio.

Come abbiamo detto, alla base della natura felina c’è la curiosità, che è un continuo stimolo per la conoscenza del pet e per la sua stessa sopravvivenza, tra gli umani e non solo.

Se vuoi sapere perché, mentre guardi la tv la sera o in altri momenti della giornata, micio ti fissa senza distrarsi mai, devi sapere che possono esserci anche altri motivi.

Il gatto ti fissa mentre guardi la tv: per la fame

Pur essendo indipendente e solitario per molti aspetti della sua vita, il felino non può rinunciare alla nostra presenza. Per mangiare, ad esempio, ha bisogno di te e sa che sei tu a prenderti cura della sua nutrizione giornaliera.

Perciò, se micio ti osserva e miagola al tempo stesso, ha sicuramente fame e ti sta chiedendo di ricevere del cibo.

Se il gatto si sente un po’ solo, è normale che inizia a guardarti cercando la tua attenzione anche se sei occupato. Probabilmente, vorrebbe trascorrere il suo tempo insieme, giocando o lasciandosi coccolare un po’.

Questo può accadere in particolare quando si è stati poco tempo insieme durante la giornata o se ha trascorso tutta la giornata in solitudine. Allora, è il caso di spegnere tutto e di dedicarsi a lui.

Per una situazione di disagio

Ancora, una situazione di disagio o di dolore fisico può portare il gatto a cercarci mentre siamo impegnati, spinto dall’urgenza della sua condizione psicofisica.

Se si notano particolari sintomi fisici in micio, è opportuno consultarsi con il veterinario e sottoporlo ad un controllo.