tutto ciò che dovresti sapere sui felini

Cosa pensano i gatti quando li baci? Sono davvero così infastiditi da tante coccole? Scopriamo tutto su questa interessante curiosità.

I felini sono animali domestici che sanno farsi amare, con il loro carattere unico e il loro muoversi in modo così rispettoso nei confronti del padrone umano. I mici sanno adattarsi benissimo alla convivenza con noi e ogni momento è giusto per fargli tante coccole, tra cui anche i baci. Ma cosa pensano i gatti quando li baci? Vediamo di rispondere qui.

Cosa pensano i gatti quando li baci?

Tra le tante dimostrazioni di affetto verso i pelosi domestici, i baci ci sembrano essenziali e irrinunciabili, visto il profondo affetto che ci lega a loro. Ci si chiede, però, se anche i felini apprezzino tanta tenerezza. Approfondiamo qui di seguito.

Quando siamo in compagnia del nostro micio, non riusciamo proprio a resistere al desiderio di abbracciarlo e fargli tante coccole, anche se lui sembra non apprezzare.

Ci sono delle situazioni in cui ci piace dimostrare il grande affetto che nutriamo nei suoi confronti, in particolare quando lo sentiamo in totale sintonia con noi.

I mici, però, hanno un modo unico di parlare con gli umani e, spesso, possono apparire freddi e distaccati, ma in realtà comunicano affetto alla loro maniera, tramite altri gesti.

Bisogna soltanto capire che i gatti si esprimono con il linguaggio del corpo, mandando messaggi e comunicando emozioni al padroncino tramite gesti e movimenti particolari.

Detto questo, non è sicuro che questi animali domestici possano amare gesti affettuosi come i baci da parte nostra e capirne la profondità. Vediamo più avanti.

I mici e l’amore verso il padrone

Ancora oggi, sono in molti a pensare che i mici non siano in grado di provare affetto nei confronti di chi si prende cura di loro.

Errato! I pelosi, durante la loro vita, sperimentano molte emozioni insieme a noi, reagendo agli stimoli, all’ambiente in cui vivono e alle persone che conoscono.

Contrariamente a quanto si pensi, i felini sanno dimostrare affetto, essendo sensibili e intelligenti. Sanno instaurare un forte legame con il padrone, basato su fiducia e rispetto.

Sono tanti i gesti d’amore che fanno verso gli umani. Ad esempio, quando il peloso fa la pasta o se il gatto mette le zampe sulle ginocchia, oppure se micio si struscia contro di noi. Queste azioni rappresentano il sentimento che nutrono verso il padrone.

I gatti si affezionano all’uomo e ci sono dei segnali importanti da notare nel loro comportamento, come quelli che abbiamo riportato. Ma per quanto riguarda i baci? Cosa pensano i gatti quando li baci?

Nella maggior parte delle razze feline, è possibile capire subito che a loro non piacciono molto i baci, questo perché i mici non riescono a capirne il piacere e si sentono soffocare, così come quando li si stringe troppo negli abbracci.

I felini e i gesti d’affetto: con o senza contatto fisico?

I baci possono far sentire imprigionati i nostri amici pelosi, non abituati a percepirne l’emozione positiva nel riceverne. Allora, cosa vogliono come dimostrazione di affetto? Leggiamo bene qui.

Abbiamo visto che, nonostante la grande sensibilità e curiosità rivolte verso il padrone umano, i cari felini non sono capaci di tollerare e apprezzare espressioni come baci e abbracci, se non per pochi istanti.

Il contatto fisico è qualcosa di molto delicato per i pelosi, essendo vulnerabili in alcune zone del corpo, a cominciare dalla pancia. Ma, come dicevamo, i mici sanno abituarsi all’approccio con noi e imparare ad adeguarsi alle circostanze.

Ogni gatto è diverso e particolare, rispetto ad un altro, perciò può darsi che in base al suo carattere e alle sue esigenze e preferenze, riesca ad apprezzare i baci o altre attenzioni.

In ogni caso, è meglio cercare di intuire se un gesto d’affetto così importante possa piacere al proprio animale domestico.

Per esprimere il loro affetto, i pelosi baciano in modo del tutto unico, strizzando gli occhi, girandoci intorno e usando le famose leccate, con un contatto fisico limitato e attento.

Attraverso queste dimostrazioni d’affetto, i mici ci dicono che ci ritengono loro amici e che si fidano di noi, che ci vogliono nelle loro vite e che sanno di poterci trovare sempre al loro fianco.