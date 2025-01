Tutto ciò che devi sapere sulla specie

Il verso del delfino, oggetto di numerosi studi, rivela la complessità del suo modo di comunicare. Questi cetacei, amati per il loro aspetto e il comportamento giocoso, emettono una varietà di suoni sott’acqua essenziali per interagire con i propri simili. I vocalizzi dei delfini possono essere distinti in diverse categorie: clicks, burst pulsed sound e fischi. I clicks sono suoni impulsivi a banda larga, i burst sono sequenze di impulsi ravvicinati, mentre i fischi sono suoni continui. Questo metodo comunicativo, chiamato biosonar, serve anche per scopi sociali e alimentari, permettendo ai delfini di disorientare le prede durante la caccia.

Oltre alla loro comunicazione, i delfini sono noti per l’intelligenza e il comportamento sociale. Con circa 40 specie nel mondo, sono animali empatici e solidali, che si prendono cura dei membri del gruppo, specialmente in situazioni di difficoltà. Restano uniti e non abbandonano mai un delfino ferito, mostrando un forte senso di famiglia.

I delfini sono anche molto attivi, praticando salti fino a 7 metri di altezza. Durante le immersioni, che possono arrivare a 300 metri di profondità, necessitano di risalire per respirare entro 10 minuti. Infine, i delfini manifestano un certo romanticismo, come dimostra il fatto che i maschi offrono doni alle femmine, come spugne di mare, per conquistarle. Ogni delfino ha anche un suono distintivo, riconoscibile, che contribuisce alla loro unica identità all’interno del gruppo.