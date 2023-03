tutto ciò che devi sapere sul tuo micio

Il gatto corre per casa all’improvviso? Si tratta di un comportamento diffuso in questo pet domestico. Vediamo, dunque, le ragioni principali per cui micio fa così.

Convivendo con un micio, ci si rende subito conto di quanto siano folli alcuni suoi comportamenti e momenti assurdi della sua vita quotidiana. Animale vivace e ribelle, si diletta in tante attività che ci incuriosiscono molto. Ad esempio, leggiamo le ragioni per cui il gatto corre per casa all’improvviso e come agire.

Il gatto corre per casa all’improvviso

Quando il micio domestico inizia a correre dappertutto come in preda alla pazzia è normale chiedersi perché lo stia facendo e se c’è qualche problema intorno a lui. Approfondiamo nell’articolo.

Vivere insieme ad un felino fa sentire parte di un mondo misterioso e affascinante che, ogni giorno, si ha l’opportunità e la gioia di conoscere.

Quando si sceglie di adottare un pet come il gatto, lo si può vedere saltare, arrampicarsi e correre improvvisamente nella casa, come se qualcosa si fosse acceso nella sua testa.

L’ambiente domestico viene visto, dal felino, proprio come un grande spazio da esplorare e in cui potersi nascondere e muovere in totale libertà, spinto dal suo forte istinto predatorio.

Tra le attività più comuni nel pet c’è anche quella di correre come un pazzo da una stanza all’altra, mentre un attimo prima era calmo e fermo in un punto della casa.

Ma cosa fa in modo da stimolare il vivace e curioso animale domestico al punto di farlo scattare così?

Voglia di giocare

Ci sono diverse ragioni per cui si verificano certi episodi e il primo è proprio il gioco. Nella maggior parte dei casi, se il gatto corre per casa all’improvviso è soltanto per giocare, caratteristica comune nei pelosi più giovani, pieni di entusiasmo e vivacità.

Lanciarsi in fughe improvvise e inseguimenti immaginari, stimola la mente del felino e lo aiuta a sfogare tutte le energie represse, essendo un micio domestico che deve trattenersi da attività che farebbe, invece, all’esterno.

L’energia della sera

Per molti mici, è ancora più elettrizzante e piacevole essere dinamici di sera, quando ormai il sole non c’è più e l’atmosfera si fa più oscura.

Un felino, di notte, può muoversi senza doversi guardare troppo alle spalle, agire indisturbati e andare in zone della casa che gli umani non stanno vivendo, perché impegnati a dormire.

Il corpo del micio suggerisce, a tarda ora, che è arrivato il momento di agire e di scattare, di correre libero, per poter scoprire cose nuove e conoscere meglio la propria natura.

Il gatto corre per casa all’improvviso: più pulizia

É famosa l’ossessione e l’educazione all’igiene che appartiene a tutti i felini del mondo. Infatti, può capitare di vedere micio correre dappertutto perché, forse, sta cercando di scrollarsi dal corpo qualcosa che gli è rimasto addosso.

Un rumore improvviso

Tante volte, un forte rumore improvviso può far scattare subito l’animale attento come il gatto, sempre pronto a fuggire per un pericolo imminente e che tiene a difendere la sua vita.

Di conseguenza, un qualsiasi suono inspiegabile, soprattutto di notte, porta il felino a scappare da un punto all’altro della casa, con la speranza che non ci sia nulla per cui allarmarsi.

Micio e il suo comportamento: altri motivi

Non sono questi gli unici motivi per cui il gatto corre per casa all’improvviso. Potrebbero esserci ragioni ben più serie e che vanno approfondite. Continuiamo a leggere qui di seguito.

Come abbiamo visto, ci sono diverse ragioni che spingono un micio a fuggire in casa da una direzione all’altra, in preda alla follia (agli occhi del suo padrone umano).

Purtroppo, ci sono anche dei motivi legati alla salute del pet, che lo fanno comportare così, soprattutto se si verifica spesso.

Parliamo, ad esempio, di problemi cutanei, come allergie, dermatite, infestazione di pulci, capaci di provocare un prurito tale da far impazzire il gatto che ne viene colpito.

Il fastidio è così insopportabile da far muovere in modo folle l’animale, che non sa come fare per liberarsene.

L’ispezione della cute del felino, allora, è indispensabile, così come comunicarlo al veterinario di fiducia.

Infine, un motivo per cui il gatto corre per casa all’improvviso è legato a un disturbo psico-fisico conosciuto come iperestesia felina. Questa può provocare corse forsennate.

Molto spesso, le cause di questo disturbo sono secondarie e da verificare con l’aiuto del medico esperto. Secondo i pareri medici, poi, potrebbe essere una questione di predisposizione genetica.