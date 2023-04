tutto ciò che devi sapere sul felino

Il gatto non lascia dormire il bambino e non sai cosa può significare? Micio ci mette un po’ ad abituarsi al piccolo in casa. Vediamo, insieme, come interpretare e i consigli utili.

Avere una convivenza con un micio comporta tante responsabilità, oltre che gioie quotidiane, in particolare se si ha un bambino o un neonato arrivato da poco in famiglia. Il felino si abitua col tempo alla sua presenza e la relazione deve avere l’approccio giusto. Vediamo di capire, qui, perché il gatto non lascia dormire il bambino e come risolvere.

Il gatto non lascia dormire il bambino

La presenza di un bambino in casa può causare un cambiamento nel comportamento quotidiano del micio. Ma perché questo e altri atteggiamenti si verificano? Approfondiamo qui di seguito.

Sappiamo bene quanto impegno e costanza servono per instaurare un buon legame con il proprio gatto domestico. Alcuni valori come rispetto, fiducia e complicità sono indispensabili.

Quando si decide di adottare un micio si è consapevoli delle iniziali difficoltà a cui si può andare incontro, specialmente se è il primo membro della nuova famiglia che si sta creando.

Il felino è un animale imprevedibile, può amare il comfort domestico come può scegliere di seguire il suo istinto e desiderare avventure fuori, pur tenendo all’armonia nella casa.

Convivendo con il padrone umano, il pet impara a comprendere piano piano abitudini e comportamenti che, poi, si andranno ad integrare con i suoi, per dare vita ad una relazione civile e bella.

É proprio quando inizia ad andare tutto bene e si è stabilita una certa tranquillità in casa, che le cose possono cambiare all’improvviso, con l’arrivo di un neonato in famiglia.

Devi sapere che, per il felino, un neonato o un bambino è una creatura incomprensibile, proprio per la sua natura imprevedibile e per tutte quelle cose che esterna in ogni istante.

Difronte a dei piccoli umani, il micio può andare in totale confusione e assumere atteggiamenti strani, se non pericolosi. Ad esempio, capita di vedere che il gatto graffia i bambini e non è raro notare addirittura che il gatto è geloso del neonato.

Gelosia o curiosità?

Uno dei comportamenti che può verificarsi è vedere che il gatto non lascia dormire il bambino in alcuni momenti della giornata. Situazione delicata a cui occorre prestare attenzione, per evitare rischi e proteggere il bambino.

Il neonato viene considerato dal micio come un essere dall’odore particolare, che emette suoni e striduli improvvisi, ma è proprio la sua imprevedibilità e l’avvicinarsi audace che disturba il pet.

La routine del felino viene sconvolta dall’arrivo del piccolo in famiglia e anche la casa subisce un cambiamento negli spazi. Micio trova ovunque questa piccola presenza ed è anche incuriosito da lui, vuole conoscerlo e sapere di più.

Per questo, possono esserci episodi in cui, mentre il neonato sta dormendo, lui ne approfitti per avvicinarsi e odorarlo, per capire a fondo la sua natura e le sue intenzioni nella famiglia.

Il felino deve poter familiarizzare con il bambino, con il suo odore e con la sua fisicità. Il piccolo deve essere da subito presentato all’amico peloso, per non sentirsi dimenticato e per non divenire geloso nei suoi confronti.

Continuiamo la lettura dell’articolo per sapere come agire con lui.

Micio e il suo comportamento: come intervenire

Nel frattempo che ci si dedica alla cura del neonato, allo stesso modo è necessario tutelarlo facendolo incontrare con il peloso domestico, nel modo corretto per stabilire l’approccio sereno. Leggiamo i giusti consigli per abituare micio al bambino.

Sono proprio i primi incontri, fatti di un contatto diretto e lento, tra micio e il bambino ad essere fondamentali nella relazione.

Poiché all’inizio il gatto guarderà il neonato in un modo sia curioso che sospettoso, sarà bene accarezzarlo e badare a lui durante il primo incontro con il piccolo umano.

Volendo tentare subito un approccio con il neonato, ci sarà utile farlo avvicinare per fargli capire che non ha motivo di preoccuparsi o di essere diffidente. Altrimenti, se pensiamo che possa reagire male, lo si allontanerà con dolcezza.

É comprensibile, nei primi momenti insieme, che si inneschi un meccanismo di rivalità nel felino, in presenza di un bambino arrivato dopo di lui.

Cerchiamo sempre di dedicargli le giuste cure e attenzioni, conservando la delicatezza per cui è riconoscente verso il padrone. É basilare non allontanarlo dalle questioni familiari.

Per quanto riguarda la protezione del neonato, invece, loro non dovranno mai restare da soli nella stessa stanza, senza la stretta sorveglianza dell’umano.

Se per il micio non c’è interesse per avvicinarsi e osservare il neonato, potrebbe accadere il contrario. Il piccolo potrebbe essere spinto dalla curiosità di toccarlo, non sapendo del pericolo.