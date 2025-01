Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo flagship killer

OnePlus 13R si distingue nel segmento mid-range grazie a specifiche tecniche elevate a prezzi competitivi. Il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, con una possibile variante dotata di Snapdragon 8s Gen 4. Il display AMOLED da 6,78 pollici avrà una risoluzione di 2.800 x 1.260 pixel e un refresh rate di 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida. Le opzioni di memoria includeranno 12GB o 16GB di RAM e capacità di storage di 256GB o 512GB, ideali per un multitasking efficiente.

La fotocamera principale monterà un sensore Sony IMX906 da 50 MP, supportato da un teleobiettivo e un ultra-grandangolo, per immagini di alta qualità. La batteria avrà una capacità di 6.000 mAh e supporterà ricariche rapide fino a 80W, garantendo longevità e utilizzo intensivo.

Il design del OnePlus 13R si presenterà elegante, con un telaio in alluminio e retro in ceramica, un materiale insolito per la fascia mid-range, conferendo così un aspetto premium. A differenza dei modelli flagship, il display sarà piatto, con una densità di pixel di 450 PPI, perfetto per fruire di contenuti multimediali. Gli utenti potranno scegliere tra diverse varianti di colore, come Black Eclipse, Midnight Ocean e Arctic Dawn, e il tradizionale Alert Slider resterà presente per la gestione rapida delle notifiche.

Dal punto di vista del sistema operativo, il OnePlus 13R arriverà con OxygenOS 15 basato su Android 15, il quale promette prestazioni migliorate. Seppur alcune features legate all’intelligenza artificiale di Google Gemini potrebbero mancare, la RAM da 16GB sarà più che adeguata per gli utenza esigenti. La batteria, in aggiunta, manterrà la capienza di 6.000 mAh, con una tecnologia in silicone-carbonio per una performance ottimale e dimensioni compatte. Questo dispositivo, quindi, rappresenta un equilibrio affascinante tra potenza e praticità, rivolgendosi a chi cerca efficienza e prestazioni superiori nel proprio smartphone.