tutto cambia con l’arrivo di un amico

La depressione di una cagnolina di razza Pitbull per la morte del suo amico amico a quattro zampe: l’arrivo di un gattino l’aiuta a superare il lutto.

Gli animali, non diversamente dagli esseri umani, soffrono per la mancanza dei loro cari. Se la momentanea lontananza di qualcuno a cui vogliono bene è per loro fonte di grande tristezza, un lutto potrà condurli alla depressione. Così è accaduto a una cagnolina dal manto bianco con le chiazze marroncine di nome Gaya. Alla morte del gatto Zeus suo inseparabile amico, lo stato d’animo della cucciola è cambiato così tanto da far preoccupare l’umana che vive con lei, Larissa Oliveira. Sembrava che nulla potesse lenire la sofferenza di Gaya finché un giorno non è arrivato il piccolo Zyron.

La cagnolina Pitbull Gaya supera la depressione e affronta il lutto grazie al gattino Zyron

La storia dell’amicizia tra la Pit Bull Gaya e il gattino dal manto bianco con chiazze arancioni di nome Zyron è testimoniata dai video che quotidianamente Larissa condivise sulla pagina Instagram creata per i suoi quattro zampe, all’account social @gayapitbull_ Larissa | Gaya & Zyron.

Gaya è una cagnetta di razza Pit Bull che vive insieme alla sua famiglia a Ourinhos, un comune del Brasile nello Stato di San Paolo (facente parte della mesoregione di Assis e della microregione di Ourinhos). Qui fino al suo primo anno di vita, Gaya ha trascorso le giornate insieme all’anziano gatto Zeus. La cagnolina, ancora cucciola, ha imparato dal felino di casa come comportarsi, come giocare e come essere felice. Alla morte di Zeus, Gaya è entrata in uno stato di apatia: la cagnetta rimaneva intere giornate sdraiata immobile sul divano dove fino a poco prima aveva dormito tranquilla accanto al suo amico.

L’umana che vive con lei, preoccupata per la salute di Gaya, ha cercato in ogni modo di distrarla e farla sentire meglio, ma nulla sembrava potesse confortarla. Determinata ad aiutare la dolce Pit Bull a non essere più triste, Larissa ha pensato di adottare un gatto. Non appena ha visto la foto di un micetto di nome Zyron su un annuncio di un rifugio per animali, la giovane ha preso la sua decisione. Così si legge sulla sua pagina Instagram: «Ho visto una foto di Zyron attraverso un’organizzazione di animali ed era l’ultimo della cucciolata che non aveva ancora una casa. Ed è stato amore a prima vista. Era molto magro e aveva il pelo tremante e aveva gli stessi colori di Gaya. Mi sono innamorata e ho dovuto portarlo a casa. Anche Gaya si è innamorata di lui non appena lo ha visto, i suoi occhi brillavano e sapevo che sarebbero stati grandi amici».

Dall’arrivo di Zyron, la Pit Bull ha iniziato finalmente a sentirsi meglio. Nonostante senta ancora la mancanza di Zeus, Gaya è tornata ad essere felice in compagnia del cucciolo. Così scrive Larissa della cagnetta: «È molto giocosa ed estroversa. Va d’accordo con chiunque e ama ricevere affetto da estranei. Gaya ha persino vissuto con un coniglio e ama fare nuove amicizie». Nei confronti di Zyron, la Pit Bull è estremamente protettiva: «Se lui dà un miagolio diverso, lei correrà a vedere se sta bene. Dormono sempre vicini l’uno all’altro, ancora di più al freddo per scaldarsi. Ama correre per casa con lui e indossare un look abbinato». Zyron, dal canto suo, si è adattato subito alla dolcissima cagnolina; anche se al micetto non piace incontrare altri cani, adora trascorrere le giornate in compagnia di Gaya. Anche quando il felino è dispettoso, le ruba le crocchette o addirittura il cuscino del letto, la Pit Bull accetta tutto di buon grado mostrando sempre l’immenso affetto che nutre per il suo nuovo fratellino a quattro zampe grazie al quale si è ripresa dalla depressione. (di Elisabetta Guglielmi)