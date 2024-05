“Tutti questi soldi” Svelata la cifra del nuovo contratto Rai di Stefano De Martino: da non crederci

Non tira esattamente una gran bella aria in Rai ultimamente, e per questo si è scelto di cambiare quasi continuamente negli ultimi due anni. Non è una coincidenza: cambiano equilibri interni, editoriali, politici soprattutto, “di vertice” per dirla tutta. Ultimo cambiamento? Il super contratto a Stefano De Martino per restare altri anni in Rai, perché (si dice) gradito ad Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e sua fan sfegatata.

La Rai è, come è naturale che sia per una televisione pubblica e, quindi, di Stato, influenzata dai partiti. Chi non era gradito ha salutato tutti dalle reti nazionali, anche se celeberrimi, seguitissimi e amati dal pubblico.

L’addio più significativo del 2022 è stato sicuramente quello di Fabio Fazio, che è passato al ‘Nove’ portando con sé anche Che tempo che fa, trasmissione di cui detiene i diritti d’autore. Nel 2023 è stata la volta di Bianca Berlinguer. Poco dopo Sanremo 2024, anche Amadeus ha seguito la stessa strada. Tanti nomi eccellenti andati via dalla televisione pubblica.

Il gruppo Discovery sta stipendiando molti grandi conduttori e personaggi televisivi che sono stati masticati e poi maldigeriti in Rai. Salutato Amadeus, ufficialmente “in cerca di nuovi stimoli”, Stefano De Martino prenderà il timone di Affari tuoi, un game show che ha registrato ascolti record per tutta la stagione 2023-24 grazie al mattatore di ben cinque edizioni del Festival di Sanremo.

De Martino, originario di Torre Annunziata, è già da tempo sotto contratto con la Rai, ma fino ad ora ha condotto programmi su Rai 2, come ‘Stasera tutto è possibile’, ‘Bar Stella’ e ‘Da Natale a Santo Stefano’. Quello nuovo sarebbe invece un impegno quotidiano su Rai 1 con un inevitabile aumento dello stipendio. Il settimanale ‘Oggi’ ha finalmente svelato le cifre del nuovo contratto di De Martino con la Rai. Pare saranno ben 8 milioni di euro in quattro anni, quindi 2 milioni all’anno.

Di certo, a partire da settembre, i suoi impegni con la Rai aumenteranno, e De Martino trascorrerà molto più tempo a Roma che a Napoli, poiché ‘Affari tuoi’ viene registrato nella Capitale. Sempre secondo ‘Oggi’, Arianna Meloni sarebbe la principale fautrice di questo grande investimento della tv pubblica. De Martino resta in Rai sicuramente fino al 2028, anche grazie a un’offerta irrinunciabile. Alcuni ipotizzano che nel 2027, dopo il biennio di Conti, sarà lui a prendere il suo posto a Sanremo.