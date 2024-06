«Tutti quegli anni e quelle notti passati a chiedermi: “Quando troverò l’amore?”.Ma non mi sono mai fermata a riflettere su cosa fosse di preciso.

Quanti di noi fanno così?

A scuola non ci insegnano l’amore, non lo studiamo, non esiste un esame dedicato né una valutazione annuale. Ci spronano a studiare l’economia e la grammatica e la geografia, ma non a conoscere l’amore.

È strana la quantità di aspettative che riponiamo sull’amore a fronte del poco tempo che dedichiamo a capirlo. È come volersi tuffare in mare senza aver alcun interesse nell’imparare a nuotare.

Eppure, consapevoli o no, l’amore filtra nelle nostre vite, entra ed esce ogni giorno, liberamente, in maniera crudele e bellissima.»

❤️ Conversations on Love, Natasha Lunn