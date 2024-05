Tutti lo conoscevano e lo ammiravano, ora è arrivata la notizia che mai avrebbero voluto leggere. Ha combattuto nel silenzio ma Michele non ce l’ha fatta, quel male è stato più forte

Il mondo della danza marchigiana a lutto per la morte di Michele Giovanelli: sconfitto da una malattia a soli 57 anni

Il mondo della musica e della danza marchigiana è a lutto per la morte di Michele Giovanelli. Il ballerino e coreografo pesarese aveva scoperto nell’ottobre dello scorso anno di soffrire di un brutto male, che col passare dei mesi si è preso tutto di lui, fino a portarlo via la notte scorsa all’età di 57 anni. Innumerevoli e strazianti i messaggi di cordoglio apparsi sul web in queste ore.

La città di Pesaro, le Marche e l’Italia intera della danza sono profondamente addolorati per la morte di Michele Giovanelli, noto danzatore e coreografo, che nell’arco della sua carriera ha dato molto a tutto l’ambiente provinciale, regionale e nazionale, partecipando e contribuendo alla realizzazione di molti festival di enorme successo.

L’ottobre scorso aveva scoperto purtroppo di soffrire di un brutto male. La malattia si è preso un pezzo di lui la volta, fino a portarlo via per sempre nella notte scorsa. A nulla sono serviti il suo coraggio, la sua forza, che mai gli sono mancati durante la lotta, né le cure a cui i medici lo hanno sottoposto.

Credit: Michele Giovanelli – Facebook

Parallelamente alla carriera nella danza aveva lavorato alla Biesse di Pesaro e proprio recentemente era andato in pensione anticipata. Affianco a lui, fino alla fine, la sua compagna di vita Alessandra Zanchi, anche lei personalità molto importante nell’ambiente artistico locale. Lo scorso 14 maggio i due si erano uniti in matrimonio con una funzione molto intima e riservata.

Giovanelli era stato anche insegnante alla scuola di danza Hangart di Pesaro. E proprio lì aveva conosciuto Gloria, una sua allieva che è poi diventata sua collaboratrice e che oggi, devastata, lo ricorda con un commovente messaggio sui social: