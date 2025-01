Tutti la credevano estinta, ma questa magnifica farfalla riemerge dopo 40 anni

Negli ultimi anni ’70, la Chequered Skipper, farfalla appartenente alla famiglia Skipper, era stata avvistata per l’ultima volta in Scozia nel 1976, anno in cui era stata dichiarata estinta. Tuttavia, sorprendentemente, dopo 40 anni, questa rara specie di lepidottero è riapparsa in Inghilterra grazie a un ambizioso progetto di reintroduzione avviato nel 1996 da un team della Butterfly Conservation. Questo progetto mira a reintrodurre il Carterocephalus palaemon nel suo habitat naturale, dopo che un tempo era risultata comune ma aveva subito un forte declino a causa delle pratiche di disboscamento e dell’aumento delle conifere, habitat non adatto per essa.

La Chequered Skipper è caratterizzata da ali puntellate di giallo che ricordano una scacchiera. I maschi, più facili da avvistare, volano per difendere il territorio, mentre le femmine tendono a volare basse, soprattutto quando depongono le uova. Questa specie ha dimensioni contenute, con un’apertura alare massima di 33 mm.

Il progetto di reintroduzione ha avuto inizio concretamente nel 2018, quando 128 esemplari (101 femmine e 27 maschi) sono stati portati nella Rockingham Forest, considerata l’area ideale per la loro rinascita. Secondo gli esperti, il riscaldamento globale e le stagioni delle piogge hanno giocato un ruolo positivo nell’aumento del numero di esemplari negli anni successivi. La Chequered Skipper predilige habitat boschivi di latifoglie aperte, dove trova nutrimento principalmente dalle foglie e dai fiori della Ajuga Reptans.

Per garantire la sopravvivenza di questa specie, sono state apportate modifiche ambientali al territorio. I primi risultati dell’iniziativa sono emersi nel 2019, quando sono stati avvistati i primi bruchi della Carterocephalus palaemon, segnando l’inizio di una crescita continua non solo nel numero di esemplari, ma anche nell’espansione geografica della specie. Questa storia di resilienza e recupero sottolinea l’importanza della conservazione e della tutela della biodiversità, dimostrando come sforzi concertati possano riportare in vita specie ritenute estinte.