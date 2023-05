Basta un solo sguardo per capire il perché tutti invidiano l’atipico gatto Rocco: il video del micio sorprende gli utenti in rete.

Il gatto Rocco è un meraviglioso esemplare di Maine coon che viaggia in mare aperto assieme alla sua famiglia di umani e senza alcun timore verso ciò che lo circonda. Dalla sua peculiare attitudine si evince il suo profondo amore per l’acqua. L’abitudine del micio – oltre a generare non poca invidia nei suoi spettatori – pare sia stata in grado di sfatare qualsiasi credenza di base per quel che riguarda il rapporto – da sempre ritenuto ambiguo – che i gatti hanno con tale elemento presente in natura.

Tutti invidiano il gatto Rocco: basta solo guardarlo per capire perché – VIDEO

Il primo filmato di Rocco, che si muove agilmente in coperta, è apparso su TikTok appena 2 settimane fa grazie alla virale condivisione di @mryan108. La clip, approdata sui social network il 28 aprile scorso, ha già totalizzato centinaia di visualizzazioni per il coraggioso comportamento del gigante felino.

Mentre il gatto guarda curioso verso l’orizzonte sedendo sui comodi sedili bianchi dell’imbarcazione guidata dai suoi padroncini, in didascalia al post si scorge il seguente invito: “se vuoi sorridere e rilassarti per pochi secondi questo gatto in barca ha il biglietto“. Un invito che alcuni utenti sembreranno prendere alla lettera, data – in primis – l’evidente spensieratezza del micio.

Il secondo video del Main coon è apparso in rete tre giorni fa. “È giovedì. Gatti Main coon e barche sono una combinazione divertente“, recita pertanto la didascalia al post condiviso a ventiquattro ore di distanza dalle riprese, il 5 maggio scorso.

A differenza del Gigante di Afrodite, il Main coon è un felino di origine statunitense, e pare che questa sia una delle prime volte in assoluto che si assista alla navigazione tanto spensierata di un esemplare del genere.

@mryan108 It is Thursday. Maine coon cats and boats are a fun combination. #mainecoon #saltlife #orangecatvibes #boatcat ♬ Beachin’ – Jake Owen

In una delle due clip più celebri in cui Rocco mostra apertamente il suo amore per la brezza marina, il micio indossa un giubbotto di salvataggio, scongiurando il potenziale pericolo in un’eventuale caduta dall’imbarcazione e lasciando al contempo emergere quelle che sono le lodevoli attenzioni della sua famiglia nei suo confronti.