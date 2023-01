Tutti in posa per uno scatto fotografico di gruppo: l’iniziativa del dog-sitter

La simpatica iniziativa di un dog-sitter: lo scatto fotografico a tutti i suoi clienti realizzato ogni giorno fa impazzire New York.

Il modo migliore per ricordarsi di un evento o di una persona particolarmente significativi consiste nell’immortalare quel determinato evento o quella determinata persona con uno scatto fotografico. E in effetti ciò è proprio quello che un cittadino statunitense ha deciso di fare tutti i giorni al termine di una giornata di lavoro: scattare una foto ai suoi clienti. La mansione lavorativa da lui svolta è quella del dog sitter e le fotografie che scatta hanno quindi tutte per protagonisti i suoi amici a quattro zampe dei quali si occupa e che porta a spasso tra i verdi prati dello stato di New York.

L’iniziativa ideata dal dog-sitter: la foto di gruppo quotidiana a tutti i suoi clienti

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

A Saratoga Springs, una città della contea di Saratoga a New York negli Stati Uniti, un dog sitter amante dei cani ha avuto un’idea meravigliosa per mostrare a tutti quanto fosse appassionato dal suo lavoro. Dodici anni fa, nel 2011, l’uomo ha deciso di scattare ogni giorno una foto che ritraesse tutti i suoi clienti.

Ti potrebbe interessare anche >>> Fiducia e standard di professionalità: nasce il registro ufficiale dei dog sitter

All’inizio il dog sitter fotografava solo alcuni dei suoi cani; poi all’aumentare dell’esperienza e con essa del numero di clienti, il ragazzo ha deciso che avrebbe dovuto conservare un ricordo quotidiano di tutti i quattro zampe insieme. Sul profilo Instagram @saratogadogwalkers vengono postate le foto realizzate durante le giornate lavorative.

Ti potrebbe interessare anche >>> L’invenzione di un geniale dog sitter: un veicolo elettrico per cani (VIDEO)

Gli utenti dei social e le persone in carne e ossa che si trovano ad assistere a un tale spettacolo, hanno solo una domanda: come si può riuscire a chiedere a oltre venti cani di rimanere fermi e guardare tutti dalla stessa parte in direzione dell’obiettivo della macchina fotografica? Come per tutti i lavori conta l’esperienza, l’impegno, la dedizione e soprattutto l’empatia con i propri clienti, qualità che di certo non mancano al dog sitter statunitense. Tutti i cani accuditi provano una grande simpatia e un grande rispetto per il giovane, che ascoltano con fiducia anche quando chiede loro di mettersi in posa per una foto di gruppo. Del resto, come si diceva, proprio le foto permettono di preservare momenti meravigliosi e l’iniziativa del dog sitter sembra proprio abbia avuto successo. (di Elisabetta Guglielmi)