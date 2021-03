Una gattona di 14 anni parte in treno da Lecce, destinazione Torino. Ma durante la notte Grisù, questo è il nome della micia, evade dal trasportino mentre i suoi padroni dormono. Si tratta di una coppia di anziani originari del sud Salento. Il controllore la incrocia tra i sedili e, pensando si tratti di un animale randagio intrufolatosi chissà come nello scompartimento, la fa scendere a Pescara.

Ora è iniziata la “caccia al gatto” con mobilitazione degli animalisti dell’Enpa del capoluogo abruzzese, degli agenti della Polfer e dei proprietari che, arrivati a Torino Porta Nuova, hanno deciso di prendere un altro treno per tornare indietro e cercare il felino disperso. Il loro arrivo è atteso per mercoledì 24 marzo a Pescara dove la referente dell’Enpa, la signora Miranda, è pronta a dare conforto e sostegno nelle ricerche.

Intorno alla stazione sono stati anche affissi manifestini da parte dei volontari che hanno scatenato una massiccia campagna di sensibilizzazione, anche e soprattutto sui social. Altri cittadini sensibili hanno fatto appello ai proprietari di droni per facilitare le ricerche, da effettuare anche dall’alto.

In tanti si stanno dando da fare ma è anche partita, contestuale e altrettanto furiosa, la corsa ad attribuire le responsabilità. Un esposto partirà da Lecce, dall’associazione Verdi Ambiente e Società guidato da Maria Teresa Corsi. Sarà finalizzato all’accertamento dei fatti.

Tutto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. La gatta è stata fatta scendere dal vagone prima dell’una e 47 minuti, orario in cui il treno è ripartito. Ma l’allarme è stato dato soltanto poco prima delle sette del mattino, quando la coppia si è risvegliata durante la sosta nella stazione di Piacenza.

La vicenda inizia a Lecce, in serata. I due anziani salgono sull’Intercity perché devono far rientro in Piemonte dopo un periodo trascorso nel Salento. La gatta, e questo è certo, parte con loro, ben custodita nel trasportino. Ma, per cause ancora non accertate, Grisù riesce a fuggire in qualche modo dalla sua piccola prigione di plastica e, curiosa com’è, se ne va in giro tra gli scompartimenti. L’incontro con un controllore le è fatale: l’uomo non riesce probabilmente a capacitarsi che ci possa essere un gatto sul suo treno e pensando a un randagio lo fa scendere a Pescara.

Ora c’è apprensione per la sua sorte. L’animale è anziano, non è abituato agli spazi aperti. Figurarsi in un luogo sconosciuto. In tanti sono sulle sue tracce e l’Enpa pescarese coordina le ricerche. Maria Teresa Corsi commenta l’accaduto, sperando nella felice conclusione delle ricerche. “Sui mezzi pubblici gli animali d’affezione vanno ben custoditi e bisogna seguire regole molto scrupolose. Per i trasporti fuori regione vi è l’obbligo che gli animali siano dotati di microchip per cui potrebbe essere più semplice individuare la gatta. Sicuramente – continua – è strano che il trasportino venga aperto dall’animale: sono a prova di fuga, soprattutto quelli omologati per i mezzi pubblici come treni, aerei o navi. Con il nostro esposto, senza colpevolizzare nessuno, chiederemo risposte e faremo in modo che gli amanti degli animali siano sempre più coscienziosi e informati, anche nel caso dovessero verificarsi situazioni simili a questa”.