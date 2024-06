Carlo Conti questa estate ascolterà da una parte le canzoni che porterà al Festival di Sanremo e dall’altra i provini dei vip che vogliono partecipare a Tale e Quale Show.

Gli ultimi che sarebbero stati provinati da Carlo Conti sarebbero Sophie Codegoni, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che seguirebbe così le orme di sua sorella Guendalina, già concorrente di una passata edizione. Ma non è finita qui. Dai vecchi provini potrebbero ripescare per il cast di quest’anno la cantante Katia Ricciarelli, l’attrice Nadia Rinaldi e Federico Fashion Style, attualmente di nuovo in onda su RealTime dopo un periodo di pausa.

Tutti i vip che hanno sostenuto un provino per Tale e Quale Show, da Micol Incorvaia alle sorelle Selassié

Hanno fatto un provino anche le Karma B, Rosanna Banfi, tutte e tre le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro, Milena Miconi e l’attrice Patrizia Pellegrino, scartata da Carlo Conti per tre anni di fila. Che il 2024 sia per lei l’edizione giusta?

“Al provino ho avuto i complimenti di tutti, ma non mi hanno presa” – le parole di Patrizia Pellegrino – “Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta. Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Jessica Selassié sul ‘no’ a Tale e Quale

“Tale e Quale? Non era una voce. Abbiamo fatto il provino. Ma quest’anno non hanno optato per coppie o un trio. Per la parte autorale non andavamo bene per quello. – ha continuato Jessica Selassié – Hanno voluto tutti singoli. Noi ci eravamo preparate con i vocal coach. E devo dire che gli autori del programma erano molto contenti del provino”.