Sanremo 2021, i vincitori della kermesse: tutti i premi assegnati nella 71esima edizione del Festival della canzone italiana.

Con la quarta serata del Festival di Sanremo arrivano anche i primi premi, i primi premiati, e i primi vincitori della 71esima edizione della kermesse, la più difficile, la più complessa, la più straniante ma anche importante. A chiudere la loro avventura sono stati come da tradizione per primi i cantanti delle Nuove Proposte. Ecco chi tra loro si è aggiudicato un riconoscimento.

Festival di Sanremo 2021: tutti i premi e i vincitori

Tocca ai giovani rompere il ghiaccio con le premiazioni anche in questa edizione. Un’ennesima edizione in cui le Nuove Proposte vengono ‘sacrificate’ a inizio quarta serata, senza pathos e con pochissime emozioni (oltre che poco spazio) a causa di una scaletta piena di filler di cui si potrebbe fare a meno.

Amadeus

Il primo premio assegnato in questa edizione va a Wrongonyou per Lezioni di volo, che conquista il Premio della Critica Mia Martini per le Nuove Proposte. Quello della Sala Stampa Lucio Dalla è andato invece a Davide Shorty per Regina. Ma a conquistare la vittoria tra i Giovani è stato Gaudiano con la sua commovente Polvere da sparo.