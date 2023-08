tutti i vincitori del talent di Canale 5

Tutti i vincitori di Amici di Maria De Filippi: da Dennis Fantina a Irama, ecco che fine hanno fatto gli artisti che hanno vinto il talent.

Amici di Maria De Filippi nella sua diciottesima edizione è ormai giunto al termine. Il talent di Canale 5, il più longevo della storia della televisione italiana, ha anche in questi anni lanciato diversi talenti di buon livello, che potrebbero a breve diventare delle vere star della nostra musica. Ma i diciannove vincitori delle precedenti edizioni che fine hanno fatto? Li ricordi tutti? Scopriamolo insieme, a partire da Dennis Fantina fino ad arrivare al trionfatore del 2022, Luigi Strangis.

Si parte dall’edizione 2001/2002, quando il talent si chiamava ancora Saranno famosi. Il primo vincitore fu Dennis Fantina, talentuoso cantante triestino che vanta due album all’attivo e numerose esperienze trasversali. Nel 2019 lo ritroviamo protagonista di un lungometraggio scritto da Ronnie Roselli. L’anno dopo a conquistare la vittoria fu un’altra cantante, Giulia Ottonello. Nella sua carriera successiva ha pubblicato un solo album, nel 2012, ma si è dedicata molto al mondo dei musical e del teatro. La terza edizione è stata vinta da un ballerino, Leon Cino. La quarta, del 2004/2005, è stata invece appannaggio di Antonino. È lui forse il primo vincitore a trovare anche dopo il talent un discreto successo. Ancora oggi in molti si ricordano di lui, anche perché ha pubblicato quattro album, di cui l’ultimo nel 2016. La sua canzone più famosa è Ce la farò, del 2005.

Nella quinta edizione a vincere fu ancora un ballerino, Ivan D’Andrea. La sesta è stata invece quella che ha visto trionfare Federico Angelucci, nel 2018 tra i protagonisti di Sanremo Giovani, la manifestazione che ha lanciato Mahmood. Il primo vero big di Amici è stato per il vincitore della settima edizione, Marco Carta, capace di conquistare prima il talent e subito dopo Sanremo, scatenando anche qualche polemica. Il suo brano più famoso rimane La forza mia del 2009:

L’ottava ha alzato ancora di più il livello. Da questa edizione è venuta fuori, come autentica trionfatrice, Alessandra Amoroso, oggi una delle voci del pop femminile italiano. Dietro di lei si classificò Valerio Scanu, che seguì le orme di Marco Carta vincendo il Festival di Sanremo l’anno dopo. Al terzo posto, un altro cantautore ancora oggi molto apprezzato: Luca Napolitano.

Ma la nona edizione è quella che fino a oggi ha lanciato la star più importante della storia del talent: Emma Marrone. La cantante salentina è riuscita più di tutti a farsi amare dai fan dello show di Canale 5, per le sue canzoni melodiche ma forti e la sua interpretazione grintosa. Tra l’altro, nella stessa edizione vennero fuori Pierdavide Carone (arrivato terzo), il ballerino Stefano De Martino ed Enrico Nigiotti.

Di seguito l’ultimo singolo di Emma, Mondiale:

La decima edizione è stata la prima con una divisione tra ballerini e cantanti. Il vincitore nella categoria più musicale fu Virginio, oggi fermo a un album del 2012. Paradossalmente ha avuto maggior successo la seconda classificata, Annalisa. Più anonima l’undicesima edizione, del 2011/2012, che ha visto trionfare il cantautore Gerardo Pulli. Sulla stessa scia anche la dodicesima edizione, che ha però avuto il pregio di veder vincere per la prima volta un rapper, Moreno. Oggi il rapper genovese è fermo a un disco del 2016.

L’anno dopo è stata invece la volta di Deborah Iurato, altra grande voce che si è un po’ persa negli ultimi anni, ferma a sua volta a un disco del 2016. Ma al secondo posto in quella edizione ci fu un gruppo ancora oggi molto amato: i Dear Jack. Tutt’altro sprint però per la quattordicesima edizione, che ha visto trionfare una band di grande talento: i The Kolors. Dietro di loro arrivò Briga, nel 2019 protagonista a Sanremo insieme a Patty Pravo.

Di seguito il video dell’ultimo singolo dei Kolors, Pensare male:

Ottima edizione anche la quindicesima, quella del 2015/2016. Come vincitore troviamo Sergio Sylvestre, il Big Boy della musica italiana, che tra alti e bassi sta continuando la propria carriera. Alle sue spalle, a proposito di Pensare male, ecco Elodie. Il vincitore della sedicesima edizione fu un altro ballerino, Andreas Muller. Alle sue spalle si classificò terza Federica Carta, a Sanremo nel 2019 insieme a Shade.

La diciassettesima edizione ha visto trionfare un altro big della musica italiana attuale: Irama. Nel 2019, il cantautore lo abbiamo visto anche sul palco di Sanremo con La ragazza con il cuore di latta. Insieme a lui un altro cantante uscito da questa edizione di Amici, Einar, terzo classificato al talent e terzultimo al Festival.

Nella diciottesima edizione il grande vincitore è stato Alberto Urso, il cantautore dagli occhi di ghiaccio, che ha debuttato nel 2020 subito a Sanremo. Stessa strada anche per la seconda classificata, Giordana Angi, che ha ottenuto lo stesso successo pur senza vincere. Nella diciannovesima edizione a conquistare la vittoria è stata Gaia Gozzi, che ha già ottenuto un grande successo grazie alla sua hit Chega e alla partecipazione a Sanremo nel 2021.

La ventesima edizione è destinata a rimanere nella storia. In finale si sono sfidati due fidanzati, la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. A conquistare il successo è stata la prima, diventata una conduttrice televisiva apprezzata, ma a ottenere maggior fortuna è stato proprio il giovane artista vicentino, arrivato di lì a pochi mesi anche a Sanremo. L’anno dopo a vincere invece è stato, un po’ a sorpresa, Luigi Strangis, nell’edizione passata però alla storia soprattutto per aver fatto conoscere LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che è già stato protagonista anche al Festival della canzone italiana. Pur non vincendo, nel 2023 la vittoria morale è andata ad Angelina Mango, trionfatrice nella categoria canto.