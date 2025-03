Tutti i vincitori degli Oscar 2025: la lista, da Anora a Wicked

Ieri sera si è svolta la 97ª edizione dei premi Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles, presentata per la prima volta da Conan O’Brien. Il film “Anora” ha trionfato, vincendo il premio per miglior film e altre quattro statuette. Adrien Brody ha ottenuto il suo secondo Oscar come miglior attore per “The Brutalist”, dopo 22 anni. La pellicola “Emilia Perez”, colpita dallo scandalo di Karla Sofia Gascon, ha ricevuto solo 2 Oscar su 13 candidature: miglior canzone e miglior attrice non protagonista, vinto da Zoe Saldana. Delusi i fan di Ariana Grande, Isabella Rossellini, Thimotée Chalamet e Demi Moore, che non hanno ricevuto premi.

Nella lista dei vincitori figurano anche Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham, un collettivo israelo-palestinese, che ha conquistato l’Oscar per il miglior documentario con “No Other Land”. Tra i principali premi, Sean Baker ha vinto come miglior regista per “Anora”, mentre Adrien Brody ha dominato nella categoria miglior attore protagonista. Cynthia Erivo è stata premiata come miglior attrice protagonista per “Wicked”.

Inoltre, sono stati premiati anche “El Mal” per la miglior canzone, e la miglior fotografia per “The Brutalist”. La sezione dei cortometraggi ha visto trionfare “A Lien” come miglior cortometraggio e “Beautiful Men” come miglior cortometraggio d’animazione. Infine, i riconoscimenti per i miglior effetti speciali sono andati a “Dune: Part II”, consolidando l’importanza di questo evento nell’industria cinematografica.