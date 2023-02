tutti i vantaggi della Dogfulness

Il tuo cane può essere davvero un maestro di vita, puoi davvero imparare molto da Fido. Ecco i vantaggi della Dogfulness.

Il cane è da sempre considerato il migliore amico dell’essere umano, in quanto ci ama incondizionatamente, senza considerare ciò che abbiamo né chiedere nulla in cambio. Tuttavia il nostro amico a quattro zampe è molto di più.

Infatti, secondo vari studi abbiamo scoperto quanto possa essere benefico per noi condividere la nostra vita con un amico peloso. Trascorrendo del tempo con Fido possiamo ridurre l’ansia e lo stress e tenere alto l’umore.

Possiamo, secondo lo scrittore Paolo Valentino, imparare la gioia di vivere vivendo con un cane, grazie al metodo della Dogfulness. Vediamo nel seguente articolo di cosa si tratta.

Dogfulness: perché il cane è un maestro di vita

Grazie alla Dogfulness possiamo imparare dal nostro amico a quattro zampe come vivere rilassati e vivere una vita più gioiosa e felice.

Infatti secondo il libro “Lezione di Dogfulness” (Mondadori Libri) dello scrittore Paolo Valentino, molti comportamenti di Fido in casa, al parco, per strada o in qualsiasi altro luogo, possono migliorare la nostra vita.

Per esempio possiamo imparare dal nostro amico peloso di essere liberi, di correre quando vogliamo senza mai guardarci indietro, proprio come si sente libero Fido quando lo lasciamo correre per il parco senza guinzaglio.

Oppure approfittare delle passeggiate insieme al nostro amico a quattro zampe, non solo per attivare il nostro corpo e migliorare la nostra condizione fisica, ma anche per svuotare la nostra mente da pensieri negativi ed essere più sereni.

Inoltre anche l’abbaiare del cane può insegnarci qualcosa. Infatti Fido con il suo comportamento ci dice che è meglio esternare i nostri disagi piuttosto che tenere tutto dentro.

Come noi impariamo a vivere meglio grazie alla nostra palla di pelo, secondo lo scrittore Valentino, anche Fido ha il diritto di essere felice, ed è compito nostro farlo anche con piccoli gesti come:

Non lasciare il cane a casa;

Parlare dolcemente al cane senza rimproverarlo;

Proteggerlo dal caldo e dal freddo;

Portarlo in area cani (anche solo 1 volta a settimana).

Infine, anche premiare il nostro amico a quattro zampe, cucciolo, adulto o anziano che sia, può rendere la nostra palla di pelo felice.

In conclusione possiamo dire che la presenza di un amico a quattro zampe in famiglia da origine a “scambi” positivi tra noi e quest’ultimo e che un cane nella nostra vita può farci cambiare, ovviamente in meglio.