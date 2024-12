Tutti i titoli delle canzoni dei Big di Sanremo 2025

Questa sera, Carlo Conti e Alessandro Cattelan condurranno lo speciale “Sarà Sanremo”, in cui verrà decretato il vincitore di Sanremo Giovani e i quattro artisti che accederanno al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Durante l’evento, i 30 cantanti big annunceranno i titoli delle loro canzoni in gara.

Gli otto finalisti di Sanremo Giovani sono Mew, Settembre, Selmi, Alex Wyse, Vale Lp, Lil Jolie, Angelica Bove, e i due artisti Maria Tomba ed Etra, selezionati tramite Area Sanremo. Maria Tomba, proveniente da X Factor, ha presentato un singolo dal titolo “Goodbye (Voglio Good Vybes)”, che è ascoltabile su RaiPlay. Il ritornello esprime un desiderio di affetto, sottolineando una scarsa affinità con “bad vybes”. Tra questi otto artisti si troverà il vincitore e i quattro che parteciperanno al Festival nella sezione Nuove Proposte.

L’articolo fornisce aggiornamenti in tempo reale con i titoli delle canzoni presentate dai big. I 30 cantanti big di Sanremo 2025 includono nomi come Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Fedez, e tanti altri. Di questi, solo 11 sono donne, tra cui il ritorno di artisti affermati come Noemi, Giorgia, e Marcella Bella, oltre a nuove voci come Serena Brancale e Sarah Toscano. L’unico duo in competizione è costituito dai Coma_Cose.

Degli altri 18 big, la maggior parte sono uomini, con rappresentanze come i Modà e i The Kolors, insieme a una collaborazione inedita tra il dj Shablo e i rapper Guè, Joshua e Tormento. Un dato interessante è la presenza di vari rapper nel cast, ma come dichiarato da Carlo Conti, molti di loro presenteranno brani con sonorità più pop e meno aggressive rispetto al rap.

Infine, la distribuzione per età dei concorrenti mostra che gli Over sono solo due: Massimo Ranieri e Marcella Bella, mentre gli altri artisti rientrano in una fascia di età più giovane, compresa tra i 35 e i 45 anni, facendo di questo festival una piattaforma per nuove proposte artistiche.