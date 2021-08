Chi decide di navigare in alcuni siti della pubblica amministrazione (e non solo) deve fare i conti con eventuali rischi, pericoli e danni in cui potrà incorrere: problemi sui quali i vari enti declinano ogni responsabilità. Sono diversi i soggetti che ribadiscono questo concetto nelle note legali dei loro siti e portali web, dal Ministero dell’Economia alla Ragioneria dello Stato, passando per la Corte dei Conti (che da poco ha cambiato le sue) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Un problema che Italian Tech ha sollevato qualche giorno fa, rivelando come un disclaimer del nuovo sito del Recovery Plan, Italia Domani, avverta che «l’utente accetta che il sito e tutti i suoi contenuti, ivi compresi i servizi eventualmente offerti, sono forniti “così come sono” e “con tutti gli errori”». Non solo: si legge anche che la «Ragioneria Generale dello Stato non garantisce che il sito sia compatibile con le apparecchiature dell’utente o che sia privo di errori o virus, bachi o “cavalli di Troia”» e che «non è responsabile per i danni subiti dall’utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo».

Formulazioni che si ritrovano anche in altri siti web, come agenzie, enti pubblici e scuole. Spesso il testo è identico, parola per parola. Altre volte, invece, si usano espressioni diverse per chiarire comunque che non viene rilasciato alcun tipo di garanzia sui contenuti pubblicati, o che si declina ogni responsabilità per possibili danni subiti dall’utente. In questo articolo ci siamo occupati dei siti dei ministeri.

Le note legali della Corte dei Conti

Il copia e incolla

Un disclaimer sul portale del ministero dell’Economia chiarisce che l’utente accetta che l’uso del sito «è a suo esclusivo rischio e pericolo». E precisa di non rilasciare «alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, riguardo i contenuti, ivi compresi, senza alcuna limitazione, la liceità, il diritto di proprietà, la convenienza o l’adeguatezza a particolari scopi o usi». Dal sito è possibile accedere a diverse banche dati, come le spese del bilancio dello Stato, partecipazioni e immobili detenuti dalla Pa, statistiche fiscali, oltre ovviamente ai documenti di finanza pubblica, rapporti, studi e relazioni. L’utente interessato a leggere queste informazioni deve però tenere bene a mente che sito e contenuti «sono forniti “così come sono” e “con tutti gli errori”» e quindi il Mef non dà alcuna garanzia sui dati che esso stesso fornisce. Non resta che fidarsi degli autori dei documenti e degli esperti informatici del Ministero, dunque. Ma queste espressioni, piuttosto correnti nelle note legali anche di altri tipi di siti, qui fanno nascere dubbi seri, visto che riguardano uno degli enti considerati tra le fonti primarie e più attendibili di informazioni finanziarie relative alle amministrazioni pubbliche.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato: anzi, sembra quasi un automatismo, un testo copiato e incollato, che il Mef condivide con altre istituzioni e agenzie pubbliche.

Le note legali del Mef

Qualche variazione alla forma

Altri ministeri presentano invece note legali più brevi per declinare ogni responsabilità per errori, omissioni o per «danno diretto, indiretto o accidentale derivanti dall’impiego di qualsiasi forma di contenuto pubblicata né per l’accesso o l’uso di materiale contenuto in altri siti citati o accessibili attraverso link presenti nel portale». È il caso dei ministeri del Lavoro e della Salute. Ma le stesse formulazioni, con modifiche minime, sono usate dai ministeri degli Esteri, dei Trasporti, della Cultura e della Giustizia, che non assumono «alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dalla lettura o dall’impiego delle informazioni pubblicate, o di qualsiasi forma di contenuto presente nel sito o per l’accesso o l’uso del materiale contenuto in siti citati e/o collegati». Le note legali di questi siti (a eccezione dei portali dei Ministeri della Cultura, della Giustizia e del Lavoro) sottolineano però che «i testi riprodotti sul sito sono offerti alla consultazione per fini esclusivamente di informazione. In caso di divergenza dai testi originali, questi ultimi fanno interamente fede e prevalgono su quelli pubblicati sul sito». Il ministero del Lavoro, invece, precisa che «i contenuti pubblicati sul portale sono periodicamente verificati e aggiornati». Frasi che se da un lato stonano con il disclaimer precedente, dall’altro generano un po’ di confusione nel lettore, che si potrebbe domandare da cosa dipendono e quali sono queste eventuali «divergenze» tra testi originali e pubblicati sul sito, di che errori e omissioni si sta parlando, quale danno potrebbe provocare la lettura o l’impiego delle informazioni pubblicate.

Le note legali del ministero della Cultura

Leggendole, sembra di capire che siti web pensati e creati per informare il pubblico sull’attività del nostro governo e dei suoi ministri potrebbero non essere così affidabili come ci aspetteremmo, o potrebbero comportare non meglio precisati danni, dei quali l’utente non potrà chiedere conto all’amministrazione pubblica.

Curioso il caso del portale del Ministero dell’Istruzione e del ministero dell’Università e della Ricerca. Ci tiene a precisare di avere a cuore la qualità delle informazioni pubblicate, «la loro integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e accessibilità». Tuttavia ribadisce che «in ogni caso l’utente accetta che il sito e tutti i suoi contenuti, ivi compresi i servizi eventualmente offerti, sono forniti “così come sono”»: utilizza quindi la stessa formula del Mef, eliminando però la parte «con tutti gli errori» che troviamo invece sul sito del Ministero dell’Economia. E poi aggiunge che l’ente «non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, riguardo tali contenuti, ivi compresi, senza alcuna limitazione, la liceità, il diritto di proprietà, la convenienza o l’adeguatezza a particolari scopi o usi». Ancora una volta questo generico disclaimer, almeno così com’è stato formulato, rischia di minare la credibilità di documenti e testi pubblicati dagli esperti del Ministero. Il sito, infatti, oltre a fornire notizie sulla scuola e l’università, contiene atti, normative e banche dati sul mondo dell’istruzione aperti a tutti, dai privati ai professionisti fino alle aziende, da scaricare e consultare online. Al di là di qualche cambio nella forma, nella sostanza anche il Miur adotta lo stesso approccio degli altri ministeri, evitando di rilasciare qualsiasi tipo di garanzia su queste informazioni e declinando ogni responsabilità per eventuali danni legati all’accesso al sito, all’incapacità o impossibilità di accedervi.

Il ministero della Difesa ammette che il materiale pubblicato sul sito «non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato». E ricorda che «non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione pubblicata nelle edizioni su carta della Gazzetta Ufficiale è considerata autentica». Così anche questo ente ribadisce che non potrà essere ritenuto responsabile «dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o dall’impossibilità di accedervi, dal Vostro affidamento e utilizzo in merito alle notizie in esso contenute».

Brevissima la nota del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che non contiene dichiarazioni di esclusione di responsabilità, ma affronta solo questioni di copyright. Mentre il sito del Ministero degli Interni si limita a far notare che l’ente non risponde «dei dati e delle informazioni riportate sui siti esterni» a esso collegati.

Gli esempi virtuosi

Questi disclaimer possono alimentare dubbi sui documenti scaricati e anche timori di beccarsi qualche virus durante la navigazione. Ma ci sono anche siti che, nella sezione relativa alle note legali, mettono in evidenza l’impegno per garantire la qualità dei contenuti.

Il portale del Ministero dello Sviluppo economico e quello della Transizione ecologica escludono, come altri siti, ogni responsabilità «per danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o dall’impossibilità di accedervi»; tuttavia, il primo sottolinea lo sforzo per assicurare la qualità delle informazioni pubblicate e il loro aggiornamento; e il secondo spiega che «tutti i documenti pubblicati sul presente sito sono conformi e corrispondenti agli atti originali».

Infine, quasi tutti i ministri senza portafoglio, che svolgono le funzioni loro delegate dal premier, hanno un sito internet le cui note legali sono uguali a quelle del Governo italiano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche se si ribadisce l’esclusione di ogni responsabilità per eventuali danni causati dall’utilizzo del sito e sulla «correttezza e completezza» dei collegamenti a siti esterni indicati sul portale, gli enti confermano l’impegno ad assicurare la qualità delle informazioni pubblicate «nonché la loro integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione e accessibilità».

In definitiva, su 14 siti dei ministri con portafoglio, due non rilasciano alcuna garanzia sui contenuti, ribadendo che l’utente deve accettarli «così come sono»: in particolare, quello del Mef precisa anche che l’utente accetta che l’uso del sito «è a suo esclusivo rischio e pericolo»; altri sei non assumono «alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni» e per eventuali danni derivante «dall’impiego delle informazioni pubblicate»; un altro ammette che il materiale pubblicato non è sempre completo e aggiornato, e precisa che l’ente non potrà essere ritenuto responsabile dei danni causati dall’accesso al sito. Servirebbe uno sforzo maggiore da parte dell’amministrazione pubblica per rassicurare il cittadino sull’attendibilità delle informazioni che consulta sui siti istituzionali: la digitalizzazione passa anche da qui.