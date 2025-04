Tutti i segnali da cogliere e i rimedi più efficaci

Salta, corre e facilmente può farsi male: ecco come capire se il gatto ha la coda rotta. I gatti sono molto attivi e la coda, essendo esposta, è frequentemente soggetta a traumi. Per riconoscere se un gatto ha la coda rotta, si devono osservare alcuni segni: la coda appare bassa e “spezzata”, ci sono ferite visibili o sanguinamento, se la coda viene trascinata durante la camminata è un chiaro segnale di problema. Altri segnali possono includere gonfiore, dolore al tatto, diarrea e perdite di urina. In casi gravi, l’osso può fuoriuscire dalla pelle, un’eventualità nota come “degloving”.

Le lesioni alla coda non si limitano solo a fratture, ma includono episodi di schiacciamento o stiramenti. È importante maneggiare la coda con cautela, poiché contiene nervi e tendini delicati. Se si sospetta una frattura, è fondamentale portare immediatamente il gatto dal veterinario, che valuterà il danno e deciderà se occorre amputare parte della coda. Sarà valutata anche la presenza di danni neurologici.

Dopo un eventuale intervento chirurgico, è cruciale assistere il gatto per aiutarlo ad adattarsi alla perdita della coda e mantenere la ferita pulita. La coda rotta può impiegare dalle 2 alle 3 settimane per guarire, ma la forma finale potrebbe non essere quella originale. Anche se la frattura può lasciare la coda leggermente storta, generalmente non provoca dolore al felino.