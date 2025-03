Tutti i rischi per un allenatore di calcio

Nel mondo del calcio, la salute mentale è ancora un tema poco affrontato, nonostante l’uso crescente di psicologi sportivi da parte dei giocatori. Le prestazioni in campo dipendono molto dalla vita quotidiana degli atleti, che spesso faticano a gestire fama e soldi. Diverse squadre ora offrono supporto psicologico ai loro tesserati per aiutarli ad affrontare lo stress della vita sportiva.

Anche gli allenatori vivono situazioni simili, affrontando ansia e stress in vari momenti della loro carriera. Walter Sabatini ha affermato che tutti gli allenatori vivono difficoltà psicologiche e che il settore è faticoso e può far invecchiare rapidamente. Molti allenatori di Serie A hanno affrontato disturbi psicologici, come Arrigo Sacchi, che ha abbandonato la panchina del Parma dopo attacchi d’ansia, e Cesare Prandelli, che si è dimesso due volte per il carico emotivo troppo pesante. Pep Guardiola ha vissuto una pressione estrema, culminando in problemi psicosomatici, mentre la solitudine degli allenatori è spesso sottovalutata.

Il burnout è un rischio elevato nel lavoro degli allenatori, e la responsabilità che si portano addosso può compromettere la loro salute mentale. Secondo il psicologo Stefano Torroni, è fondamentale delegare compiti e mantenere una vita equilibrata per evitare l’esaurimento. La gestione dello stress e la comunicazione chiara sono essenziali, poiché la pressione dei risultati può portare a un ansia e a un’insicurezza che influiscono sul lavoro. È importante non solo concentrarsi sui risultati, ma anche considerare come gli allenatori vivono il loro ruolo e gestiscono le pressioni esterne e interne.