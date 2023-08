Tutti i promo tv più belli di Barbara d’Urso

Il promo che Myrta Merlino ha realizzato per l’arrivo di Pomeriggio Cinque è stato uno spartiacque fra ciò che c’era prima e ciò che c’è ora.

Myrta Merlino debutta su Canale 5: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi” https://t.co/cAAzBnuD6V — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 7, 2023

Con la consapevolezza di ciò che Pier Silvio Berlusconi ci ha privato, ecco una carrellata di vecchi promo firmati BdU che non vedremo più sulle reti Mediaset.

Il primo agosto 2019 per annunciare la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso – sulle note di Alvaro Soler – si divertiva guardando sul tablet vari video-saluti delle telespettatrici che parlavano in dialetto stretto, con tanto di claim: “Pomeriggio Cinque, parliamo la stessa lingua!“.



Due anni prima, nel 2017, Barbara d’Urso si è mostrata a bordo di una decappottabile rossa a giro per l’Italia. Il claim questa volta è “Giriamo l’Italia per raccontare le vostre storie, Pomeriggio Cinque: il nostro viaggio insieme!“.



Nel 2020 invece lo spot è stato generico: con una spesa unica è stato annunciato il ritorno di Pomeriggio Cinque, di Domenica Live e di Live Non è la d’Urso. Lo ha fatto inserendo in valigia vari oggetti cult, come la busta gold choc e la macchina della verità dall’Alabama. Per andare dove? Ovviamente a prendere il sole sopra i suoi studi televisivi, da vera stakanovista.



Promo di Barbara d’Urso: da quelli di Domenica Live a quelli del Grande Fratello

Restando in tema di Barbara d’Urso impossibile non citare lo spot coreografato del 2017 in occasione della nuova stagione di Domenica Live, questo perché “la festa continua”. O quello del 2019 per Live Non è la d’Urso in versione Wonder Woman perché è “impossibile non fermarsi a guardare”.



Uno dei suoi migliori però – sempre per Live Non è la d’Urso – è quello del 2020 dove ha ricreato l’iconica scena de Il Diavolo Veste Prada in cui Miranda Priestly entra in ufficio. “Le notizie con il nostro stile”.



Risale invece solo all’anno scorso quello dove ha vestito i panni di Madre per il suo debutto su Italia 1 alla conduzione di La Pupa e il Secchione Show.



Nel 2018 per Domenica Live ha vestito i panni di capitano, di hostess e di varie donne presenti in aereo su un fantomatico volo: “Domenica Live, le mille facce della vostra domenica. Siete pronti al decollo?“.



Chiudo con i promo del Grande Fratello in cui ha vestito i panni della Regina Elisabetta, di Geri Halliwell delle Spice Girls e di Freddie Mercury.