tutti i posti domestici da evitare

5 luoghi dove micio non deve stare? Nell’ambiente domestico, il gatto deve fare attenzione a molti pericoli, alcuni dei quali sconosciuti. Leggiamo, nell’articolo, tutti i posti da vietare assolutamente.

Convivere con un felino, significa non solo prendersi cura di lui ma organizzare con attenzione anche l’ambiente domestico in cui vive ogni giorno. Facilitargli la quotidianità ed evitare tanti pericoli nascosti deve essere premura di tutti i padroni. Vediamo, allora, i 5 luoghi dove micio non deve stare per proteggerlo e rendere la sua vita più tranquilla.

5 luoghi dove micio non deve stare

Un micio domestico non è sicuramente facile da gestire, considerando soprattutto che lui ama esplorare, conoscere e nascondersi dappertutto, nei posti più impensabili della tua casa. Ecco, dunque, a quali luoghi devi stare attento e dove il pet non deve assolutamente stare.

Chiunque possieda un gatto sa benissimo quanto questo pelosetto sia amante delle esplorazioni e del movimento incontrollabile, tutti i giorni. Curioso e avventuroso, sembra che nulla possa fermarlo dal conoscere un luogo in casa.

Per via di queste preziose caratteristiche del felino, è piuttosto complesso seguirlo ovunque e limitare i suoi movimenti, perché tende ad essere ribelle e sfuggente, anche dal suo padroncino umano.

Da padrone attento e serio, però, devi stare molto attento ad alcuni posti che fanno parte dell’ambiente domestico, poiché non tutti i luoghi sono adatti al gatto, per la sua sicurezza. Vediamo di quali si tratta.

La tua casa cambia in tutto una volta che micio ci mette le zampine, eppure molte attenzioni quotidiane non bastano, dovrai tu fare in modo che gli siano vietate alcune zone dell’ambiente in cui vive. Il micio deve avere, sì, molto spazio libero tutto per lui, per potersi muovere e giocare senza stress, ma sempre in totale sicurezza.

Il primo dei 5 luoghi dove micio non deve stare, considerati pericolosi e da cui è bene allontanarlo per evitare incidenti, è l’armadio e anche i suoi cassetti. In posti come questi, il felino rischia di entrare e restare incastrato in ogni momento. Per cui, insegnagli a starci lontano, distraendolo con altro.

Altri posti molto pericolosi per la vita del gatto sono lavatrici e asciugatrici: all’interno di questi elettrodomestici, il pet può rischiare di ferirsi, di avere lesioni gravi o fratture. Tieni assolutamente micio lontano da queste e assicurati che l’oblò sia sempre chiuso bene.

Non sottovalutare mai i posti alti della tua casa, come mensole, porte, mobili alti, perché è vero che micio si diverte ad arrampicarsi, ma può rischiare di cadere e farsi male in modo grave. Se il gatto cade dall’alto o dal balcone, sono serie le conseguenze per lui. Continuiamo la lettura dell’articolo per saperne di più.

Il felino e i posti da evitare nella casa

Può sembrare strano, ma anche se il gatto è dotato di agilità e di energia, nulla può proteggerlo dai rischi di alcuni luoghi pericolosi per lui. Ogni casa nasconde dei posti inadatti ai suoi movimenti, ragion per cui occorre vietarglieli con serietà. Leggiamo ancora più avanti.

Nonostante l’indipendenza e l’autonomia del micio, il suo padrone deve rendere la casa e tutto lo spazio che lui vive un luogo sicuro dove non deve mai temere nulla o sentirsi minacciato da qualcosa.

Come abbiamo accennato, le altezze rappresentano una grande attrazione per il felino ma sono anche un pericolo serio per lui. Il balcone, ad esempio, insieme alle finestre aperte, non è un posto indicato per far muovere micio, perché senza zanzariere o protezioni adeguate, rischia di cadere giù e di subire traumi e indicenti.

Molto spesso, il gatto si avvicina su travi e luoghi alti per andare a riposare lontano da tutti, ma non è la soluzione adatta per l’animale domestico. Se vuoi sapere dove deve dormire il gatto qui troverai la risposta che cerchi.

Nella casa possiamo considerare anche il garage come posto da frequentare e, purtroppo, lo è anche per il pelosetto. Dovresti vietare l’ingresso al micio, poiché è per tutti l’area in cui si conservano prodotti chimici o oggetti vecchi e rotti, che possono ferire il pet al suo passaggio. Per qualsiasi dubbio, consultati con il tuo veterinario di fiducia.