Tutti i passaggi utili per l’allenamento

I criceti sono animali adorabili ma spesso diffidenti nei confronti degli esseri umani. L’addestramento è fondamentale per aiutarli a diventare più socievoli e sicuri. Dopo l’adozione, è importante concedere al criceto 2-3 giorni per ambientarsi nel nuovo habitat senza forzarlo, assicurandosi che il cibo sia sempre disponibile.

Abituare il criceto alla voce dell’istruttore, usando un tono calmo e evitando rumori forti, è essenziale per fargli riconoscere la vostra presenza. Per ottenere la sua fiducia, potete utilizzare del cibo, come semi di girasole, posizionandoli sulla vostra mano e attendendo che il criceto si avvicini. Ripetere questo gesto diversi giorni aiuterà il roditore a sentirsi più a suo agio.

Insegnare comandi come “in piedi”, “girati”, “zampa” e “salta” può rafforzare il legame tra voi e il criceto. Ad esempio, per “in piedi”, mettete un seme sulla sua testa, mentre per “girati” posizionate del cibo sulla sua schiena. È importante non premiare il criceto se non risponde ai comandi.

Inoltre, per insegnargli a salire sulla spalla, iniziate a metterlo lì e successivamente usate del cibo per incoraggiarlo. Se il criceto fa qualcosa di sbagliato, è consigliabile dirgli un fermo “no” senza gridare, e premiarlo quando risponde correttamente.

Infine, mantenere l’interesse del criceto è cruciale; se mostra segni di stress o noia, interrompete temporaneamente l’addestramento e offrite momenti di gioco con attrezzature adeguate.