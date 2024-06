tutti i passaggi da seguire

Sono ormai più di ventitré anni che Esselunga – fin dal 2001! – mette a disposizione il suo servizio di spesa online. Il colosso della GDO, nato negli anni ’50 a Milano, si riconferma ancora una volta protagonista del mercato, con servizi in continua espansione ed evoluzione.

Accedi al sito Esselunga Online

Per primissima cosa dovrete collegarvi al portale dedicato Esselunga Spesa Online, un eCommerce dove sarà possibile selezionare tra migliaia tra freschi, prodotti per la casa, per l’infanzia, confezionati. Dopo aver effettuato il login o esservi iscritti – qualora siate sprovvisti di un account Esselunga – inserendo i consueti dati, potrete iniziare a selezionare i prodotti scelti. Non prima però di aver inserito il vostro indirizzo e selezionato tra i due servizi disponibili Esselunga a casa o ritiro con Clicca e vai.

Fai la spesa online

A seguito della scelta, verrete reindirizzati nella pagina eCommerce del supermercato, dove potrà iniziare l’effettiva selezione dei prodotti, suddivisi come sempre per categorie: dagli alimentari ai prodotti per la pulizia, l’infanzia, dispositivi multimediali e perfino videogiochi, come la PlayStation 5 Slim. In questo Esselunga è uno dei migliori colossi della GDO per quantità di prodotti e differenziazione degli stessi. Immancabile la sezione dedicata alle Offerte speciali, dove sono presenti i prodotti in sconto.

Visualizza o modifica il carrello

Dopo aver selezionato i prodotti, sarà possibile visualizzarli nel carrello. Una delle comodità che il sito di Esselunga offre è la possibilità di aggiungere determinati prodotti a I tuoi preferiti, qualora ci siano prodotti che acquistate abitualmente. Immancabile la possibilità di modificare i prodotti inseriti nel carrello: cliccando su “Modifica il carrello” potrete modificare il contenuto, eliminando i prodotti inseriti nello stesso.

Consegna e pagamento

Una volta selezionati tutti i prodotti si passa alla cassa, dove sarà possibile selezionare il giorno e l’ora della consegna tra quelle disponibili in quel determinato momento presso il vostro domicilio. A questo punto non vi resterà che effettuare il pagamento online, scegliendo tra le diverse possibilità che il servizio offre. Dal pagamento con carta di credito alla Fidaty Oro Plus. Se invece voleste pagare alla consegna, basterà selezionare Pagamento alla consegna, sia in contanti sia con bancomat o carta di credito.

Dopo aver confermato il tipo di pagamento, avrete ancora accesso alla modifica dell’ordine e della data o l’orario di consegna della spesa per un breve lasso di tempo. Ogni volta che verrà effettuato un cambiamento, riceverete dal sistema una mail automatica con il nuovo ordine. Ordine che sarà inoltre possibile annullare, sempre entro un determinato periodo dalla conferma.