Tutti i Misteri della Telefonata Prima del Decesso

Simone Annicchiarico, protagonista del programma “Tale e Quale Show” su Rai 1, ha recentemente affrontato il tema del suo rapporto con il padre, l’illustre attore Walter Chiari, scomparso nel 1991. Durante un intervento a “Domenica In”, ha condiviso emozionanti ricordi e i dubbi che ancora oggi lo assillano riguardo alla morte del genitore e all’ultima telefonata che hanno avuto.

Annichiarico ha raccontato di essere in vacanza, in montagna con la sua storica babysitter, quando Walter lo chiamò tre ore prima della sua morte. “Aveva una voce squillante e mi raccontò che era stato dal cardiologo a Pavia, dove gli avevano detto che potevamo ancora giocare a tennis per altri dieci anni”, ha spiegato. Ricorda Walter come una persona piena di vita e di progetti, una figura lontana da qualsiasi segno di malessere. Tuttavia, solo tre ore dopo quella conversazione, il padre morì.

Il giorno della morte, Walter Chiari fu trovato nel suo appartamento a Milano, nel quartiere Niguarda, in una situazione che ha lasciato molti dubbi. Si era esibito la sera prima a teatro e quando fu rinvenuto, era seduto su una poltrona, vestito come il giorno precedente, di fronte a un televisore acceso. L’autopsia confermò che la causa del decesso fu un infarto miocardico. Questi eventi hanno portato Simone e la sua famiglia a chiedersi se ci fosse più di quanto apparisse la verità dietro la morte del noto attore.

Nel corso degli anni, la questione è riemersa quando, alcuni anni dopo, il corpo di Walter fu riesumato per ulteriori esami in relazione a un’indagine sull’ex fisioterapista, sospettato di aver somministrato trattamenti non autorizzati. Tuttavia, il caso fu archiviato nel 1996.

Simone Annicchiarico continua a vivere con il ricordo di suo padre e i numerosi interrogativi sulla sua improvvisa scomparsa. L’artista ha voluto rendere omaggio al genitore, mantenendo viva la sua memoria attraverso i suoi interventi pubblici e il suo percorso professionale. La storia di Walter Chiari rimane avvolta nel mistero, un capitolo doloroso della vita di Simone.