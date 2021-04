Non solo cantante, Lady Gaga è da anni un’attrice apprezzata: ecco tutti i film in cui ha recitato prima di House of Gucci.

Tutto il mondo la conosce come una delle più grandi popstar del Ventunesimo secolo, ma Lady Gaga è ormai da anni anche una rispettata attrice. Miss Germanotta non è infatti solo la Patrizia Reggiani di House of Gucci, la nuova pellicola firmata da Ridley Scott, con un cast di stelle che comprende anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri ancora. Ma quali sono tutti gli altri film in cui la cantante ha recitato, come co-protagonista o anche solo per un semplice cameo? Scopriamoli insieme.

Tutti i film con Lady Gaga

La primissima partecipazione cinematografica della Mother Monster è stata all’interno Men in Black 3, terzo capitolo della saga uscito nel 2012 e girato da Barry Sonnenfield. Per l’occasione Gaga ha partecipato attraverso un piccolo cameo, ma non è stata nemmeno accreditata.

Lady Gaga

Di fatto, ufficialmente la carriera cinematografica della popstar è iniziata l’anno dopo, nel 2013, con Machete Kills di Robert Rodriguez. Nel film (con un cast stellare formato da Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Mel Gibson, Charlie Sheen, Antonio Bandersa e altri ancora) ha vestito i panni di La Chamaleon.

Una piccola parte l’ha avuta anche in Muppets 2 del 2014, per poi riprendersi un ruolo più importante in Sin City – Una donna per uccidere di Frank Miller e di nuovo Robert Rodriguez. Anche in questo caso il cast è da urlo: Jessica Alba, Josh Brolin, Bruce Willis, Mickey Rourke, Rosario Dawson e altri ancora. Il suo personaggio nella pellicola è Bertha.

Per ora la sua performance più importante è però quella nel ruolo di co-protagonista in A Star is Born di e con Bradley Cooper. Per la sua recitazione nei panni di Ally ha conquistato una nomination come miglior attrice protagonista ai premi Oscar. Di seguito il video di Shallow, canzone che ha conqusitato l’Oscar per il miglior brano originale:

Non solo film: le serie tv con Lady Gaga

Ma da buona attrice, Gaga non si è fatta mancare qualche apparizione in fortunate serie televisive. La primissima esperienza risale a un episodio dei I Soprano, il 3×09 del 2001. Nel 2008 ha preso parte a The Hills (puntata 4×05), mentre l’anno dopo l’abbiamo vista sul piccolo schermo in Gossip Girl (episodio 3×10). Finora la serie televisiva cui ha offerto il maggior contributo è però American Horror Story. Tra il 2015 e il 2016 ha preso parte a ben 15 episodi della fortunata saga horror.