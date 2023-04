Tutti i figli di Silvio Berlusconi al suo capezzale: “In gravissime condizioni”

Dopo il ricovero della scorsa settimana, stamani Silvio Berlusconi è stato trasportato nuovamente in ospedale. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato d’urgenza nella terapia intensiva del San Raffaele. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera il politico sarebbe arrivato alla struttura con affanno respiratorio, insieme alla compagna Marta Fascina. Nel pomeriggio i media hanno parlato di condizioni stabili: “Lui è vigile e parla“. Adesso però la situazione si sarebbe aggravata e i figli pare abbiano raggiunto l’ospedale.

“Silvio Berlusconi si trova in stato stazionario ma vigile. Si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica. Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione, però parla. – ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani- Non c’è ancora un bollettino ufficiale”.

I figli di Silvio Berlusconi al capezzale.

Dagospia pochi minuti fa ha pubblicato un brutto aggiornamento: “Silvio Berlusconi è in gravissime condizioni: ha una polmonite bilaterale acuta che gli causa crisi respiratorie. – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – Al capezzale del Cav ci sono già tutti i suoi figli e familiari. presente anche la moglie Marta Fascina. Per adesso non c’è Licia Ronzulli”.

DAGONOTA “Silvio Berlusconi è in gravissime condizioni: ha una polmonite bilaterale acuta che gli causa crisi respiratorie”. https://t.co/h6lt2tthsG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 5, 2023

L’agenzia di stampa La Presse ha confermato che i figli del Cavaliere sarebbero con lui, da Pier Silvio a Marina: “Tutti i figli in visita da Silvio Berlusconi, l’ex premier e leader di Forza Italia ricoverato nel reparto di terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’ospedale milanese da questa mattina. Nell’arco della giornata – secondo quanto si apprende – nella struttura sono arrivati Marina, Barbara, Eleonora, Piersilvio e Luigi. Con BERLUSCONI anche la compagna e deputata di Forza Italia Marta Fascina, che lo ha accompagnato questa mattina per il ricovero“.