Moby ha pubblicato il singolo Porcelain, che fa parte del nuovo album Reprise, composto da hit riarrangiate, in collaborazione con vari ospiti speciali.

Moby ha collaborato con la Budapest Art Orchestra per il suo prossimo album compilation contenente versioni reinventate delle sue canzoni con nuovi arrangiamenti orchestrali ed acustici. L’album che si intitolerà, Reprise, uscirà il 28 maggio con Deutsche Grammophon e conterrà 13 canzoni dal celebre catalogo musicale del musicista elettronico che sono state reinventate con l’aiuto di una serie di ospiti speciali tra cui Gregory Porter, Jim James (My Morning Jacket ), Mindy Jones, Víkingur Ólafsson, Kris Kristofferson, Skylar Grey e altri. Intanto, è stato pubblicato il singolo, Porcelain, sottoposto a rifacimento.

Moby, in arrivo il nuovo album Reprise

L’album Reprise non è stato concepito per essere accolto come una raccolta di grandi successi, piuttosto come “un’opportunità per riflettere sul modo in cui l’arte può adattarsi nel tempo a diverse impostazioni e contesti“.

“Scusate se ciò sembra ovvio, ma per me lo scopo principale della musica è comunicare emozioni. Condividere alcuni aspetti della condizione umana con chiunque stia ascoltando“, ha sottolineato Moby in un comunicato stampa. “Desidero ardentemente la semplicità e la vulnerabilità che si può ottenere con la musica acustica o classica“.

Ecco la tracklist di Reprise:

Everloving

Natural Blues (featuring Gregory Porter & Amythyst Kiah)

Go

Porcelain (featuring Jim James)

Extreme Ways

Heroes (featuring Mindy Jones)

God Moving Over The Face of the Water (featuring Vikingur Ólafsson)

Why Does My Heart Feel So Bad (featuring Apollo Jane)

The Lonely Night (featuring Kris Kristofferson & Mark Lanegan)

We Are All Made of Stars

Lift Me Up

The Great Escape (featuring Nataly Dawn, Alice Skye, Luna Li)

The Last Day (featuring Skylar Grey & Darlingside).

Il singolo Porcelain

Insieme all’uscita del nuovo album, Moby ha condiviso la registrazione rimaneggiata della sua fantastica hit del 2000, Porcelain, con la Budapest Art Orchestra e Jim James dei My Morning Jacket. Di seguito, la nuova registrazione della famosa canzone di Play del 2000, insieme a un making-of del filmato. Ecco il video:

Reprise conterrà anche rielaborazioni del rivoluzionario brano dance Go, Extreme Ways, Natural Blues e Why Does My Heart Feel So Bad?. Uscirà il 28 maggio 2021, insieme a un documentario, intitolato MOBY DOC.

Diretto e montato da Rob Bralver, il documentario è narrato da Moby il quale avvia una riflessione sulla sua carriera trentennale. Nel video sono presentate anche interviste con David Bowie e David Lynch, insieme a filmati di concerti. Per fare ciò, utilizza una miscela unica di rievocazioni, interviste e filmati d’archivio.