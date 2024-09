Tutti hanno sempre pensato che non fosse intelligente: è falso

Dopo secoli di pregiudizi alcuni studiosi sfatano finalmente il mito secondo cui tutti hanno pensato che il Dodo non fosse molto intelligente.

Estintosi sotto una “cattiva luce”, il Dodo (noto anche come Raphus cucullatus) avrebbe sempre portato con sé un pesante bagaglio di pregiudizi sul suo conto. I suoi comportamenti, il suo aspetto e perfino il suo nome avrebbero fatto credere intere generazioni che quest’uccello che ha sorvolato a lungo l’oceano Indiano non fosse un “tipo” molto “sveglio”.

La verità sul conto del Dodo (o Dronte) è stata svelata da alcuni ricercatori dedicatisi per anni agli studi di questo uccello del Madagascar estintosi alla fine del XVII secolo.

Gli ultimi avvistamenti di questo uccello risarebbero alla fine del 1600, eppure il suo rapporto con l’uomo – sin da allora – avrebbe dato vita a pregiudizi e falsi miti, probabilmente innescanti dai precedenti confronti, in passato, tra i marinai e gli esemplari di Dodo che sorvolavano le acque dell’Oceano in quell’epoca.

Oggi, finalmente, un’équipe di ricercatori ha scoperto la verità sul suo conto. L’équipe ha sostenuto a gran voce che tutti coloro che hanno giudicato l’intelligenza di questo animale, nei secoli scorsi, si sbagliavano. Purtroppo, al di là di alcune raffigurazioni, ricostruzioni e resti fossili, del Dodo non resta molto. Ma, di certo, vista la responsabilità stessa dell’Uomo rispetto alla sua estinzione (basti pensare ai navigatori olandesi e alle loro abitudini nella caccia): sarebbe giunto il momento di dire la verità sul suo conto.

L’intelligenza del Dodo sfata il falso mito

Nonostante la sagoma di questo animale abbia spesso tratto in inganno le persone più propense al pregiudizio, creando così numerosi stereotipi che di certo hanno poco a che vedere con lo scientifico parere dei ricercatori sul campo, questo singolare uccello del Madagascar è tutt’altro che tonto, come vorrebbero far credere talvolta, e anche con altre specie, alcuni film d’animazione sugli animali.

A pubblicare i risultati della ricerca ci ha pensato un gruppo di studiosi inglesi. Lo studio ha rivelato che il Dodo, oltre a essere un animale incredibilmente prestante e veloce, che apparteneva alla stessa famiglia delle colombe, era anche fosse molto scaltro nel portare a termine le sue attività.