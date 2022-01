Gli ospiti del Festival di Sanremo 2022: tutti i cantanti e le star che parteciperanno alla kermesse.

Il countdown per il Festival di Sanremo 2022 è iniziato. L’Amadeus-ter prende sempre più forma. Dopo due edizioni storiche a loro modo, ma molto diverse, il presentatore stavolta ha una sola missione: rilanciare davvero quella normalità che tanto ci è mancata nel 2021. Dovrebbe quest’anno tornare il pubblico, ma soprattutto dovrebbero alternarsi sul palco tantissimi ospiti, artisti del mondo della musica e non solo.

Sanremo 2022: gli ospiti

Il primo grande ospite annunciato da Amadeus, con un video che ha scatenato tra l’altro non poche polemiche, è Checco Zalone. Il cantante e attore comico pugliese, già in passato accostato al Festival, sarà finalmente protagonista sul palco dell’Ariston, uno dei pochi ancora non toccati.

Checco Zalone

A far discutere nell’annuncio fatto da Amadeus è stata una gag che ha coinvolto una nota emittente televisiva regionale, chiamata in discussione con intento dispregiativo dal comico. Una battuta politicamente scorretta che ha causato qualche polemica sui social. Ma per Sanremo è un classico.

Il secondo grande ospite, annunciato dall’Ansa, è invece un personaggio in tutto e per tutto appartenente al mondo della musica. Si tratta di Cesare Cremonini, uno dei più importanti cantautori italiani degli ultimi vent’anni. Reduce dalla pubblicazione del singolo Colibrì, l’artista bolognese presenterà sul palco il suo nuovo album, La ragazza del futuro, in uscita sul finire di febbraio.

Sanremo 2022: ci sarà Jovanotti?

Chi non ci sarà, o almeno non dovrebbe esserci, è Jovanotti. Il cantautore di Cortona, che pure parteciperà al Festival come autore del brano di Gianni Morandi, ha dichiarato in un’intervista che anche stavolta diserterà la kermesse condotta dal suo grande amico Amadeus. Nonostante i continui inviti, avrebbe scelto di non partecipare. Al massimo, stando alle sue parole, prenderà un albergo a una trentina di chilometri da Sanremo per poter incontrare di nascosto Gianni e passare qualche ora in allegria.