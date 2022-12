tutti gli ospiti dalla prima all’ultima edizione

Ospiti X Factor: tutti i cantanti e gli artisti che hanno partecipato al talent durante i Live Show delle quindici edizioni.

X Factor è ormai il talent di riferimento in Italia. Lo è per la qualità della produzione, per il numero di talenti veri emersi, specialmente negli anni scorsi, ma anche per i grandissimi ospiti musicali che hanno calcato quel palco nel corso degli anni. Tra grandi stelle della musica italiana e popstar internazionali, di grandi nomi nel corso degli anni. Andiamo a scoprire tutti gli ospiti di questo grande talent, un riassunto che permette di toccare anche con mano l’evoluzione dell’industria musicale nel corso di questi quindici anni in cui il mondo è cambiato, musica compresa.

Giorgia

X Factor 2009 (prima edizione): gli ospiti

Nella primissima edizione, in onda sulla Rai, quella che lanciò il grande talento di Giusy Ferreri (finalista ma non vincitrice) a rompere il ghiaccio durante l’ottavo Live Show fu Giorgia, che ha avuto l’onore di essere la prima grande ospite nella storia italiana del talent. La seguirono Loredana Bertè, i Pooh, Massimo Ranieri e, durante la finale, Ilaria Porceddu, Irene Grandi ed Elio, per un’edizione all’insegna della musica italiana.

Elio

X Factor 2008 (seconda edizione): gli ospiti

Nella seconda edizione, sempre targata Rai, i primi ospiti furono gli Aram Quartet, vincitori della prima edizione, e la rivelazione Giusy Ferreri. Si alternarono quindi nelle varie puntate: Cesare Cremonini; Seal (prima grande star internazionale); Fiorella Mannoia e Teo Teocoli; Irene Grandi e Alessandro Gassmann; Nek e Miguel Bosé; Laura Pausini, Arisa, James Morrison e Ambra Marie; Patty Pravo e i Finley; Fiorello, i Gemelli DiVersi e Anastacia; i Take That e Piero Pelù; Mike Bongiorno, Amy MacDonald, John Legend e Ivano Fossati; Malika Ayane, J-Ax, Pino Daniele ed Enrico Ruggeri; Gianna Nannini, Mogol e Noemi. La finale fu invece animata da Renato Zero, Gianluca Grignani, Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese e di nuovo gli Aram Quartet.

Renato Zero

X Factor 2009 (terza edizione): gli ospiti

La terza edizione Rai, quella di Marco Mengoni, per intendersi, fu aperta come ospiti dei Live dal ritorno di Fiorella Mannoia e Noemi. Ci fu quindi spazio per: i Simple Minds; Eros Ramazzotti, Neffa e Daria Bignardi; i Tokio Hotel e Claudio Cecchetto; Federico Zampaglione e Mika; Skin e Samuele Bersani; Whitney Houston e Cesare Cremonini; Francesco De Gregori, Pixie Lott e Asia Argento; Natalie Imbruglia, i Bastard Sons of Dioniso e Valeria Marini; Mariah Carey, Spandau Ballett, Matteo Becucci e Amadeus; Francesco Renga, Damiano Fiorella e Checco Zalone; Gigi D’Alessio, Elio e le storie tese, i Finley e Claudia Gerini. In finale i grandi ospiti furono invece Lucio Dalla, Alex Britti, Max Pezzali, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, 50 Cent e Gianna Nannini.

50 Cent

X Factor 2010 (quarta edizione): gli ospiti

La quarta e ultima edizione di X Factor in Rai venne battezzata da Katy Perry e Marco Mengoni. Gli altri ospiti furono: Due di Picche; Skunk Anansie; Anna Oxa; Taylor Swift; Bob Sinclar e Marco Mengoni; Enrique Iglesias e Dorina Leka; Malika Ayane e Litfiba; Jamiroquai, Alessandro Preziosi e Lucia Ocone; Edoardo Bennato, The Voca People, Lorella Cuccarini e Max Tortora; Rihanna, Morgan, Claudia Mori e Simona Ventura; Carmen Consoli, Gianni Morandi, Gianmarco Mazzi e i Pooh. In finale, venne dato spazio ad Aldo, Giovanni e Giacomo, Elisa, i Take That, gli Skunk Anansie, Francesco Renga e i Tiromancino.

Rihanna

X Factor 2011/12 (quinta edizione): gli ospiti

Rivoluzione nella quinta edizione, la prima targata Sky. Meno Live Show, tanta qualità, come dimostrato dalla vittoria di Francesca Michielin. Aprirono le danze Miguel Bosé e i Kasabian, per poi fare spazio a: James Morrison e I soliti idioti; Giorgia; Davide Papasidero e Daniele Silvestri; Subsonica e Raphael Gualazzi; Marco Mengoni; Antonello Venditti. In finale tornarono Irene Grandi, Fiorella Mannoia, Asia Argento e ci fu la grande partecipazione di Emeli Sandé.

Antonello Venditti

X Factor 2012 (sesta edizione): gli ospiti

Come (quasi) da tradizione, prima ospite della sesta edizione fu Francesca Michielin insieme a Robbie Williams. Sul palcoo si alternarono quindi: i Club Dogo, Giuliano Palma e Il Cile; gli One Direction e gli Scissor Sisters; Emis Killa; Alanis Morissette e Malika Ayane; Conor Maynard; Mika; Kylie Minogue. In finale i grandi ospiti furono Eros Ramazzotti, Mika, Skye e Lisa Hannigan.

Kylie Minogue

X Factor 2013 (settima edizione): gli ospiti

L’edizione di Michele Bravi venne aperta da Elisa, Icona Pop, Chiara Galiazzo e Francesca Michielin. Nella altre puntate ci furono: Ellie Goulding; John Newman e Chiara; Tom Odell, Luca Carboni e Tiziano Ferro; Fedez, Matthew Morrison e gli Editors; Olly Murs, Marco Mengoni ed Elio e le storie tese; Katy Perry. Nel gran finale ci fu il ritorno di vecchi amici come gli One Direction, Giorgia, Elisa, Marco Mengoni e Mario Biondi.

Katy Perry

X Factor 2014 (ottava edizione): gli ospiti

Il primo Live del 2015 vide come ospiti Tiziano Ferro, Robin Schulz e Lilly Wood and the Prick. Arrivò quindi il momento di: Cesare Cremonini; Charli XCX, Kiesza, Vanessa Incontrada con Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Nina Zilli e Frank Matano; Niccolò Fabi, Max Gazzè, Daniele Silvestri e Hozier; Francesco De Gregori e Ed Sheeran; Marco Mengoni e Francesca Michielin; gli One Republic. La finale vide tanti ritorni importanti: Tiziano Ferro, Malika Ayane, Gianna Nannini, Chiara Galiazzo, Arisa, David Guetta con Sam Martin e Saint Motel.

David Guetta

X Factor 2015 (nona edizione): gli ospiti

Grande inizio nel 2016 con i Duran Duran, in una delle edizioni più internazionali. Arrivarono infatti anche: Justin Bieber e Francesca Michielin; Emma; Giorgio Moroder e i 5 Seconds of Summer; Franco Battiato, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Michele Bravi e Francesca Michielin; Jess Glynne; Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e Linus. Gran finale con tantissimi ospiti: i Coldplay, Elio e le storie tese, gli Skunk Anansie, Cesare Cremonini, Michele Bravi, Fedez e Mika.

X Factor 2016 (decima edizione): gli ospiti

Marco Mengoni fu protagonista anche della prima puntata della decima edizione, insieme a Matt Simons. Gli altri ospiti furono: Giorgia; Robbie Williams e Shawn Mendes; Lorenzo Fragola; le Little Mix; Skunk Anansie e Fabio Rovazzi; LP, Giò Sada e Urban Strangers. In finale arrivò un’altra vagonata di ospiti: Cecco e Cipo, OneRepublic, Luciano Ligabue, Clean Bandit, Carmen Consoli, Giorgia, Baby K e Giusy Ferreri.

Luciano Ligabue

X Factor 2017 (undicesima edizione): gli ospiti

L’edizione numero undici, quella dei Maneskin, venne aperta da Ibeyi e J-Ax, per poi fare spazio a: Sam Smith e Dua Lipa; Michele Bravi e Harry Styles; Afterhours e Gianni Morandi; Jasmine Thompson; Noel Gallagher; Francesca Michielin. In finale tornarono i Soul Systems e poi James Arthur, Tiziano Ferro, Ed Sheeran e Dario Zumkelle.

Noel Gallagher

X Factor 2018 (dodicesima edizione): gli ospiti

Nel 2018 tornarono i Maneskin, in rampa di lancio, e Rita Ora. Gli altri ospiti furono: Sting, Shaggy e la Dark Polo Gang; Fedez e Sofi Tukker; Germaine Acogni, Gianna Nannini, Enrico Nigiotti, Carl Brave e Max Gazzè; i Subsonica e gli Hooverphonic; Giorgia, Jonas Blue e Liam Payne; Salmo e Lorenzo Licitra. La finale fu invece quella del grande debutto dei Muse, con i Thegiornalisti, Marco Mengoni, Tom Walker e Ghali.

Matt Bellamy dei Muse

X Factor 2019 (tredicesima edizione): gli ospiti

Furono Coez e Mika ad aprire i Live Show dell’ultima edizione pre-Covid. Sul palco quindi si alternarono: Lewis Capaldi e i Måneskin; Marracash; Gianna Nannini e Mabel; Mahmood, Gemitaiz, MadMan, Antonello Venditti e Francesco De Gregori; Marco D’Amore, Francesca Michielin, Anastasio e Dardust; Tiziano Ferro e tha Supreme. In finale invece fu la volta di Robbie Williams, Lous and the Yakuza e per la prima volta di Ultimo.

Ultimo

X Factor 2020 (quattordicesima edizione): gli ospiti

L’edizione contrassegnata dal Covid, molto più ‘italiana’ non si è negata comunque grandi ospiti, a partire da Ghali. Durante i Live si alternarono i Måneskin, Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, Fedez, Leo Gassmann, Carl Brave, Elodie, Ernia, Gué Pequeno, i Pinguini Tattici Nucleari, Elio, Izi, Lazza, Madame, Alberto Ferrari dei Verdena. In finale invece i grandi ospiti fuorno i Negramaro, ma parteciparono anche Lazza, Mara Sattei, Slait, gli Afterhours, Madame e Sofia Tornambene.

Negramaro

X Factor 2021 (quindicesima edizione): gli ospiti

La prima ospite d’onore della quindicesima edizione è stata Carmen Consoli, seguita da Chiello, Dardust e Gazzelle, Young Miles con Shari e J Lord e da Ed Sheeran e Casadilego nella quinta puntata. Nella semifinale abbiamo avuto Samuele Bersani, Benjamin Clementine, La Rappresentante di Lista, Fulminacci, Motta, i Little Pieces of Marmelade e Manuel Agnelli. In finale sono attesi i Coldplay e i Måneskin.

X Factor 2022 (sedicesimaedizione): gli ospiti

E arriviamo all’edizione 2022, quella del grande ritorno di Fedez al tavolo dei giudici. Nella prima puntata gli ospiti sono stati Elisa e Dardust, seguiti da Morgan nella seconda, Yungblud e Sangiovanni, Giorgia e Alessandro Cattelan, Lazza e Rosa Linn, Tananai, Kae Tempest, per i duetti Morgan, Donatella Rettore, Coma_Cose, Baustelle e Federico Zampaglione e, nella finale, Pinguini Tattici Nucleari e Meduza.