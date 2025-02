Tutti gli indizi non mentono, fan in crisi

Camihawke e Aimone Romizi sembrano aver interrotto la loro relazione, con segni evidenti di una possibile rottura. Camilla Boniardi, conosciuta come Camihawke, e Aimone, frontman dei Fast Animals and Slow Kids, hanno avuto una storia d’amore che ha attirato l’attenzione sui social dal 2016. Tuttavia, indizi recenti suggeriscono che il loro legame potrebbe essersi spezzato.

Un’analisi dei loro profili social ha rivelato che Aimone non segue più Camihawke, mentre lei continua a seguirlo. Non ci sono state interazioni pubbliche tra i due dal mese di gennaio, con l’ultima foto condivisa insieme risalente a dicembre. Aimone ha recentemente viaggiato in Nicaragua, aumentando i sospetti di una separazione.

Ulteriori segnali della crisi si sono manifestati durante il Festival di Sanremo, dove entrambi erano presenti, ma non sono stati mai visti insieme. Camihawke era a Sanremo per registrare il podcast “Tutte le volte che” con l’amica Alice Venturi, mentre Aimone si esibiva con la sua band in un evento di Rolling Stone Italia. Anche se queste assenze possono essere spiegate da impegni di lavoro, alimentano ulteriormente i dubbi sulla loro relazione.

In un recente episodio del podcast “Per tutte le volte che”, Camihawke ha condiviso una riflessione su come, quando un amore finisce, si dovrebbe essere grati per ciò che è stato, esprimendo un approccio positivo verso il passato. I fan hanno notato il possibile legame di queste parole con la sua attuale situazione sentimentale. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla loro relazione.