“Tutti gli eroi che conosco” parla di Zanushe e di Mario, talento nell’inventare storie da brividi e nel dire le cose più sbagliate nei momenti più sbagliati; di Thomas, un gigante buono che odora di biscotti al cocco; di Rakel, bellissima e fragile, ma capace di ammazzare vampiri ogni giorno; e di Dylan, in grado di entrarti dentro con uno dei suoi rari sorrisi. Giovanissimi astronauti della vita che nessuno sembra vedere o ascoltare veramente. Nessuno. Nemmeno la scuola. Soprattutto la scuola.

Michele Arena ci racconta una scuola per numeri due, per chi, come i nostri protagonisti, è fatto all’ottanta per cento di errori, un luogo in cui poter essere chi vogliono. Come vogliono.

In libreria e negli store online dal 18 aprile