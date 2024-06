Party Like a Deejay si terrà l’8 e il 9 giugno: ecco tutti gli artisti che si esibiranno e le informazioni utili per partecipare.

Due giorni all’insegna della musica, dello sport e del divertimento attendono Milano questo fine settimana, con il ritorno dell’attesissimo «Party Like a Deejay». Organizzato da Radio Deejay, l’evento si svolge per il terzo anno consecutivo, confermandosi come un punto di riferimento per la vita culturale e ricreativa della città.

Con un programma ricco che spazia dai concerti live ai dj set, dagli incontri con i personaggi più noti del panorama radiofonico italiano agli spazi gioco per famiglie, il «Party Like a Deejay» promette di replicare il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di oltre 190 mila persone.

Il programma musicale

Il fulcro dell’evento sarà l’Arco della Pace, dove il pubblico potrà assistere alle performance dei nomi più in vista della scena musicale italiana e internazionale. Sabato sera, il «Deejay Party» vedrà salire sul palco artisti del calibro di Angelina Mango, Emma, Alfa, e molti altri, per un concerto già annunciato come sold out. La domenica, invece, sarà dedicata alla «Dance Night» con i set di famosi dj, tra cui Bob Sinclar e Kungs, garantendo ritmi incalzanti fino a tarda notte.

La festa continua al Castello Sforzesco, dove, nella giornata di domenica, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare alcuni dei più amati conduttori di Radio Deejay. Da Linus a Nicola Savino, passando per Fabio Volo e La Pina, gli ascoltatori potranno scambiare quattro chiacchiere con le voci che animano quotidianamente le loro giornate radiofoniche.

Spazio al gioco e alla famiglia

Importante anche l’attenzione rivolta alle famiglie, con aree tematiche dedicate ai più piccoli e laboratori ecologici organizzati per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente. La Virtual Zone si presenta come una delle novità più intriganti, offrendo esperienze immersive a tema spaziale e marino, utilizzando la tecnologia dei visori ad alta definizione.

Cuffie e piatti da dj

Per tutti coloro che desiderano partecipare a «Party Like a Deejay», l’evento si terrà sabato e domenica all’Arco della Pace e al Castello Sforzesco, con un’anteprima già prevista per la serata di domani. Tutti i dettagli sugli orari e sulla disponibilità dei biglietti sono consultabili sul sito ufficiale dell’evento.