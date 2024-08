Tutti gli artisti che hanno vinto il Disco d’Oro nel 2024

Vi presentiamo la lista di tutti gli artisti italiani che si sono aggiudicati l’ambito riconoscimento del Disco d’Oro nel 2024 fino ad ora.

Quest’anno Italia sono moltissimi gli artisti che si aggiudicati questo importante riconoscimento. Il Disco d’Oro è una certificazione che viene rilasciata dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) quando un singolo o un album superano la soglia stabilita di copie vendute:

Singolo : ORO oltre le 50.000

: ORO oltre le 50.000 Album: ORO oltre le 25.000

Gli artisti di Sanremo che hanno ottenuto il Disco d’Oro

Sanremo, si sa, è un palco fondamentale per i cantanti italiani, specialmente per quelli più giovani e meno conosciuti. A poche settimane dalla conclusione del Festival, moltissimi artisti in gara hanno ottenuto il Disco d’Oro con le canzoni che hanno portato alla kermesse:

Gazzelle – Tutto qui

Emma Marrone – Apnea

Mr.Rain – Due altalene

Dargen D’Amico – Onda alta

Loredana Bertè – Pazza

Clara – Diamanti grezzi

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Il Tre – Fragili

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

La Sad – Autodistruttivo

Bnkr44 – Governo Punk

Non mancano ovviamente artisti come Angelina Mango, Mahmood, Geolier, Annalisa e altriche in brevissimo tempo hanno conquistato il Disco di Platino con le loro hit sanremesi.

Concerto

Gli altri artisti certificati

Nel panorama italiano, hanno ottenuto l’ambito premio anche cantanti che non hanno preso parte al Festival. Tra questi spicca sicuramente Ultimo che ha conquistato il pubblico con il su nuovo album “Altrove“, Disco d’Oro a pochissima distanza dalla sua uscita. Altri due artisti certificati sono stati Tananai con il singolo “Veleno” e Bresh con “Mai brillo“.

Dopo Sanremo, Mahmood ha pubblicato un album, “Nei letti degli altri“, che ha riscosso molto successo ed ha ottenuto il Disco d’Oro e poi dopo pochissimo anche il Disco di Platino. Anche Rose Villain si è aggiudicata il Disco D’oro con il suo ultimo singolo in collaborazione con Guè: “Come un tuono“.