Tutti gli abbinamenti vip-ballerino di Ballando con le Stelle: Sonia Bruganelli suscita già polemiche

Negli ultimi giorni, i profili social di “Ballando con le Stelle” hanno rivelato gli abbinamenti vip-ballerino per la nuova edizione del programma. Tra le coppie annunciate, troviamo l’ex velina Federica Nargi, che ballerà con Luca Favilla, e la cantante Nina Zilli, che si esibirà con il pluri-campione Pasquale La Rocca, già vincitore dell’edizione precedente insieme a Wanda Nara. La nuotatrice Federica Pellegrini danzerà con Angelo Madonia, mentre l’attrice Bianca Guaccero è stata abbinata a Giovanni Pernice, noto nel programma “Strictly Come Dancing”.

Tuttavia, Giovanni Pernice è coinvolto in una controversia poiché l’ultima vip con cui ha ballato a “Strictly Come Dancing” ha presentato una denuncia, alimentando le discussioni intorno alla sua figura. I Cugini di Campagna danzeranno con Rebecca Gabrielli, sebbene non sia chiara la tipologia di ballo prevista per un gruppo. Massimiliano Ossini farà coppia con Veera Kinnunen e Alan Friedman danzerà con Giada Lini. Luca Barbareschi sarà al fianco di Alessandra Tripoli, mentre Furkan Palali, attore di “Terra Amara”, ballerà con Erica Martinelli. Altre coppie includono Tommaso Marino con Sophia Berto, Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti, Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina e la nota Sonia Bruganelli con Carlo Aloia.

Sonia Bruganelli ha già suscitato polemiche, essendo l’unica vip a non essersi alzata durante un incontro. Questo comportamento ha generato vari commenti sui social media, con utenti che hanno espresso il loro dissenso. Tuttavia, Carlo Aloia, il suo ballerino, sembra non preoccuparsi di ciò. Ha dichiarato: “Non potevo chiedere di meglio! Sonia e io saremo la coppia rivelazione di questa edizione; parleranno le nostre esibizioni per noi. Testa bassa e duro lavoro, sarà pane per i nostri denti”. Nonostante la controversia, l’attesa cresce per le esibizioni di queste coppie e per come si comporteranno nel corso del programma, mentre i fan sono già pronti a votare e supportare i loro preferiti.