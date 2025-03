Tutte le vittorie e i trofei di Nole

Novak Djokovic è in cerca del 100esimo titolo della sua carriera dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami, dove ha sconfitto Grigor Dimitrov in semifinale con un punteggio di 6-2, 6-3. Il tennista serbo affronterà il ceco Jakub Mensik nell’ultimo atto del torneo, un passo storico per Djokovic che nel 2025 è ancora senza vittorie e nel 2024 ha conquistato solo l’oro olimpico a Parigi, completando così il ‘Career Golden Slam’.

Durante il torneo in Florida, Djokovic ha mostrato segni di ripresa dopo un anno segnato da molti infortuni, con una prestazione d’eccellenza già nei quarti contro Lorenzo Musetti e una semifinale che ha evidenziato i suoi progressi sotto la guida del nuovo allenatore Andy Murray. Djokovic ha dichiarato che il traguardo del 100esimo titolo è un pensiero costante da quando ha vinto il 99esimo. Nonostante abbia sfiorato il titolo a Shanghai e in Australia, ora si sente pronto per l’opportunità di vincere il trofeo a Miami, non avendo perso nemmeno un set nel torneo.

Djokovic già detiene numerosi record, tra cui 24 titoli Slam e 40 titoli nei Masters 1000, superando di gran lunga altri tennisti. Attualmente al quinto posto nel ranking, è terzo nella classifica dei titoli ATP, con Jimmy Connors e Roger Federer davanti a lui. Tuttavia, Djokovic ha espresso incertezze sul suo futuro nel circuito, affermando che continuare a competere sta diventando sempre più difficile.