Tutte le tappe del suo arrivo in Europa

Apple ha rivelato alcune delle nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che saranno introdotte con iOS 18, ma ha sottolineato che la full suite di Apple Intelligence non sarà disponibile prima di marzo 2025, in concomitanza con l’uscita di iOS 18.4. Nella sua recente newsletter, Mark Gurman di Reuters ha suggerito che elementi della nuova AI di Siri potrebbero però arrivare prima, con il lancio previsto per iOS 18.3. Questo aggiornamento è ancora da confermare, ma sembra che Apple stia accelerando lo sviluppo di alcune funzionalità innovative per i suoi utenti.

Le date previste per il rilascio delle varie versioni di iOS 18 sono: iOS 18.1 a ottobre 2024, seguito dall’aggiornamento a iOS 18.2 a dicembre 2024 e infine iOS 18.3, atteso per gennaio 2025. Le funzionalità di intelligenza artificiale più attese, che sono state presentate durante la WWDC 2024 e all’evento di lancio della serie iPhone 16, dovrebbero essere pronte per il mercato all’inizio del primo trimestre del 2025 con il rilascio di iOS 18.4.

Un aspetto cruciale da considerare è che, prima dell’arrivo di queste funzionalità, Apple dovrà rispettare tutte le normative richieste nell’Unione Europea per garantire che i suoi utenti europei possano usufruire delle nuove capacità di intelligenza artificiale. Questo è un passo fondamentale, poiché le normative europee in materia di privacy e sicurezza dei dati sono tra le più severe a livello globale.

Con l’introduzione delle funzionalità AI, Apple spera di migliorare ulteriormente l’esperienza utente e la capacità del suo assistente vocale Siri. Ci si aspetta che queste innovazioni rendano Siri più intuitivo e reattivo, ampliando le possibilità di interazione e applicazioni smart nel quotidiano degli utenti. Tuttavia, gli utenti dovranno attendere fino ai vari aggiornamenti previsti per testare appieno queste nuove capacità.

In sintesi, mentre l’intero pacchetto di Apple Intelligence arriverà nel 2025, ci sono buone possibilità che gli aggiornamenti di Siri basati sull’intelligenza artificiale possano anticipare i tempi, portando novità già nei primi mesi del 2025.