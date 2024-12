Tutte le opzioni di archiviazione

Ogni giorno emergono nuove indiscrezioni sui Samsung Galaxy S25, in arrivo a gennaio 2025. Recentemente sono state rivelate le specifiche delle fotocamere del modello Ultra e, oggi, i dettagli sulla memoria. I modelli di fascia alta del Galaxy S25 Ultra offriranno una maggiore quantità di RAM rispetto ai precedenti Galaxy S24 Ultra. Secondo quanto riportato da un leaker, le varianti intermedie e top di gamma potrebbero disporre di 16GB di RAM, contro i 12GB del S24 Ultra. La versione base del Galaxy S25 Ultra manterrà comunque i 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, come la variante più economica del predecessore.

La serie Galaxy S25, prevista per gennaio, sarà alimentata dal potente chipset Snapdragon 8 Elite. L’attenzione è rivolta in particolare alla configurazione della RAM, che suggerisce un approccio più flessibile per gli utenti in cerca di alte prestazioni senza dover investire necessariamente nel modello di punta.

Per quanto riguarda le varianti di memoria, il Galaxy S25 Ultra sarà disponibile in tre configurazioni: 12GB/256GB, 16GB/512GB e 16GB/1TB. I modelli con 512GB e 1TB avranno 16GB di RAM, mentre i modelli equivalenti del S24 Ultra si fermeranno a 12GB. Questo cambiamento rappresenta un importante passo verso l’ottimizzazione delle prestazioni, consentendo agli utenti di scegliere varianti più potenti a un prezzo inferiore rispetto al top di gamma.

Questi aggiornamenti alle specifiche allineano il Galaxy S25 Ultra ai dispositivi concorrenti come il Google Pixel 9 Pro e il OnePlus 12, che già offrono configurazioni di RAM simili. Attualmente, non sono stati forniti dettagli su come Samsung intenda sfruttare la RAM extra. È interessante notare che i dispositivi Pixel 9 Pro riservano una parte della RAM per compiti legati all’intelligenza artificiale. È dunque possibile che Samsung adotti una strategia simile con il Galaxy S25 Ultra, destinando una parte della RAM a funzionalità AI, migliorando ulteriormente le prestazioni e le capacità del dispositivo.