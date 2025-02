Tutte le Novità della Riforma: Un’Analisi Approfondita

La giornalista Milena Gabanelli ha svelato in anteprima una riforma che coinvolgerà i medici di famiglia in Italia, supportata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci e dalle Regioni. Il documento prevede che i medici di base diventino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), segnando una svolta significativa nel sistema sanitario. Attualmente, questi professionisti operano come lavoratori autonomi, ma la riforma, attesa per il futuro prossimo, potrebbe portare a un cambiamento fondamentale.

Gabanelli ha sottolineato che il contenuto della riforma è stato oggetto di riservatezza, essendo stato spesso negato e modificato nel tempo. Tuttavia, il documento avrebbe finalmente ottenuto l’approvazione necessaria. Secondo un sondaggio condotto su un campione di medici, il 49% degli intervistati si è dichiarato favorevole a un impiego sotto il SSN.

Le novità principali riguardano anche il percorso formativo per i neoassunti, poiché il sistema attuale prevede solo un corso regionale di tre anni. Invece, la riforma propone l’istituzione di un corso di laurea specifico di quattro anni. Inoltre, le ore settimanali di lavoro per i medici dipenderanno dal numero di assistiti, fissate a un massimo di 38 ore. Tuttavia, i medici già in servizio avranno la possibilità di continuare la loro attività come liberi professionisti, lasciando la scelta a ciascun individuo. La riforma, se attuata, rappresenterà quindi una vera e propria rivoluzione per il campo della medicina di base in Italia.