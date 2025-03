Tutte le novità della nuova edizione

Il Serale di Amici 24 inizia il 22 marzo, portando grande attesa tra i fan del talent show. I preparativi sono attivi, con registrazioni che inizieranno il 20 marzo. Durante questa fase finale, gli allievi si sfideranno per il titolo, mostrando il loro talento in esibizioni dirette. Gli spettatori possono seguire l’evento su Canale 5, con il programma che promette colpi di scena e emozioni forti.

Le squadre in gara sono tre, ognuna guidata da insegnanti diversi. La prima squadra, capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, presenta ballerini come Alessia, Daniele e Chiara, e cantanti come Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro e Vybes, promettendo performance variegate. La seconda formazione, guidata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, include i ballerini Asia e Francesco e i cantanti Luk3 e Senza Cri, portando sul palco una proposta artistica interessante. Infine, la terza squadra è guidata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, che sostituisce Raimondo Todaro; i ballerini Dandy, Francesca, Raffaella e i cantanti Nicolò e Trigno faranno parte di questo gruppo.

I giudici del Serale sono fondamentali per valutare le esibizioni. Tra i nomi probabili ci sono Amadeus, Ilary Blasi e Christian De Sica, mentre Eleonora Abbagnato, Rkomi e Fedez sono altri possibili giudici. Gli appassionati possono seguire il Serale anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV, dopo registrazione, garantendo un’esperienza completa e coinvolgente. Con queste informazioni, il pubblico è pronto a sostenere i propri beniamini in questa nuova avvincente edizione.