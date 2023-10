tutte le migliori razze di cani per la caccia ai topi

Non sfuggiranno al loro fiuto e di sicuro faranno di tutto per acciuffarne il più possibile: quali sono le migliori razze di cani per la caccia dei ai topi.

Sono famosi per il loro fiuto ma di certo anche la vista e l’udito li aiutano a scovare i velocissimi ratti che passeranno proprio sotto al loro muso, ma vi sono alcuni esemplari canini più bravi di altri in questo compito. Se si ha un problema del genere, è utile sapere quali sono le migliori razze di cani per la caccia ai topi: eccole tutte.

Non solo gatti: come fanno i cani a catturare i topi

Nell’immaginario comune abbiamo sempre visto i nostri amici felini dare la caccia ai ratti: perfino Tom e Jerry sono diventati i protagonisti animati di questa tremenda ed eterna lotta tra Micio e topo. Eppure non sono solo i gatti a catturarli o a tornare con uno di loro nel muso, per portarlo in ‘dono’ al proprio padrone. Anche i cani, dotati dell‘istinto predatorio ereditato dai loro antenati lupi, saranno in grado di scovare le loro tane e acciuffarli. ma come ci riusciranno?

Di sicuro i sensi dell’olfatto in primis, e in seconda battuta dell’udito, saranno in grado di far percepire loro i movimenti (spesso indistinguibili da noi umani) da parte di questi piccoli animali. Ma non è solo merito delle loro sviluppatissime capacità naturali, bensì anche della loro presenza e del loro abbaiare, che incute timore ai ratti.

Infatti non solo daranno loro la caccia ai topi ma li costringeranno anche ad allontanarsi spaventati dal luogo in cui avrebbero voluto trovare rifugio: poiché riusciranno a captare il pericolo in lontananza, faranno in modo che essi non riescano mai ad avvicinarsi troppo alla loro casa o comunque al loro territorio.

Le migliori razze di cani per la caccia ai topi: quali sono

Se abbiamo in casa questo problema di ratti, la cosa migliore è lasciare che il nostro Fido li metta in fuga e faccia in modo che non si avvicinino alla nostra casa. Vi sono alcuni esemplari più bravi di altri in questa non facile missione: non si tratta solo di dimensioni, poiché probabilmente anche un cane di piccola taglia sarà in grado di spaventare dei piccoli topolini, che vorranno stare alla larga da lui.

Yorkshire Terrier

A dispetto appunto delle grandi dimensioni, anche uno Yorkshire Terrier saprà mettere in fuga dei ratti grazie non solo al suo potente e insistente abbaiare, ma anche perché riuscirà a muoversi agilmente e velocemente per inseguirli. Le sue abilità nella caccia al topo tuttavia non sono state una scoperta recente, poiché già in Gran Bretagna nella seconda metà dell’Ottocento, venivano ‘utilizzati’ allo scopo dai lavoratori delle miniere di carbone.

Infatti le loro piccole dimensioni sono diventate un’arma utilissima anche per ‘infilarsi’ negli stretti canali delle cave, raggiungendo dunque anche i nascondigli più reconditi dei piccoli ratti che vivevano lì. Liberando i luoghi dalla loro presenza, consentivano ai minatori di lavorare senza rischi.

Schnauzer nano

Restando in tema di ‘cani piccoli’, pare che la razza dello Schnauzer nano sia nata apposta per la caccia al topo! Infatti si tratta di un ‘cane da utilità’ antico, specializzato appunto nella caccia al ratto, tanto da guadagnarsi il prestigioso appellativo di ‘cacciatore di topi’ dai grandi baffi: era bravo soprattutto a scovarli nei granai e nelle scuderie.

La storia del cane ha poi voluto che fosse promosso a cane da compagnia, ma di certo seppur non più all’aria aperta, non avrà mai perso il suo istinto predatorio. Quindi averne uno in casa ci difenderà dalla presenza indesiderata dei topi.

Rat Terrier

Di sicuro in questo caso il nome è davvero indicativo del compito di questo cane, che risale addirittura ai tempi del Re Enrico VIII. Pare proprio che un esemplare di questa razza, di nome Hatch, fosse stato scelto per vivere sulla nave ammiraglia della flotta del Re, proprio con lo scopo di catturare i topi. Sono stati appunto proprio i marinai a dargli quello che poi sarebbe diventato il suo nome, Rat Terrier appunto.

La più grande caratteristica di questa razza è indubbiamente la velocità, ereditata dai cani che probabilmente sono stati ‘incrociati’ per crearla, ovvero: il Manchester Terrier, il Fox Terrier liscio e l’estinto English Terrier.

Jack Russell Terrier

A cosa ‘serve’ un cane specializzato nella caccia della volpe a catturare topi? A quanto pare una non esclude l’altra: anzi con uno specifico addestramento questa razza non avrà nulla da invidiare alle precedenti in fatto di ratti. Il Jack Russell Terrier, nonostante la piccola taglia, si renderà un pericolo per i piccoli amici grazie alla loro vivacità e caparbietà nel portare a termine il compito.

Nella loro storia sono diventati noti proprio per la loro abilità a risolvere casi di infestazione di ratti, soprattutto nelle fattorie, dove i topi attaccavano le scorte di cibo, ‘affamando’ intere famiglie.

Scottish Terrier

Attento e veloce questo cane è particolarmente bravo a scovare piccoli nascondigli e liberarli della presenza infestante dei roditori, e non si arrenderà fino a quando non avrà raggiunto il suo scopo, tanto da essere stato ribattezzato ‘die Hard’, ovvero ‘Duro a morire’.

Molto agile, l’instancabile Scottish Terrier è stato spesso adottato come cane da compagnia, ma non perderà mai il suo istinto primordiale da cacciatore, tipi appunto dei Terrier come lui.