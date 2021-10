Le Little Mix nella giornata di oggi hanno tutte unfollowato la loro ex collega, Jesy Nelson, da Instagram.

Little Mix have all unfollowed former bandmate Jesy Nelson on Instagram. pic.twitter.com/DGxHbYZtal — Pop Crave (@PopCrave) October 9, 2021

Il motivo non è stato reso noto, ma proprio ieri Jesy Nelson – accusata di strizzare l’occhio alla comunità afrodiscendente solo per vendere di più – ha rilasciato un’intervista a Vulture dove ha dichiarato:

“Da quando ho lasciato le Little Mix le persone hanno iniziato a dire ‘io amo la cultura nera, io amo la musica nera..’, sono consapevole di essere una donna bianca britannica, non ho mai detto di non esserlo”.

Che abbiano deciso di smettere di seguirla per questa polemica? Nel dubbio proprio ieri la Nelson ha rilasciato il suo nuovo singolo da solista in featuring con Nicki Minaj.

Jesy Nelson responds to allegations of Blackfishing in an interview with Vulture: “I came out of [the band] and people all of a sudden were saying it… I love Black culture. I love Black music… I’m very aware that I’m a white British woman; I’ve never said that I wasn’t.” pic.twitter.com/GSqUO6uXb6 — Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2021