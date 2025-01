tutte le fasi fino all’avviso

Dopo una crisi politica, il caso della scarcerazione e rimpatrio di Njeem Osama Elmasry, capo della polizia giudiziaria libica, arriva in tribunale. La presidente del consiglio Giorgia Meloni annuncia un avviso di garanzia per lei, il sottosegretario Alfredo Mantovano, e i ministri della Giustizia Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, a seguito di una denuncia dell’avvocato Luigi Li Gotti. La vicenda inizia il 19 gennaio, quando Almasri viene arrestato a Torino per un mandato d’arresto della Corte penale internazionale dell’Aja. Successivamente, il ministro Nordio comunica la richiesta di arresto della Corte. La scarcerazione di Almasri avviene a causa di un errore procedurale e, dopo pochi giorni, viene espulso e riportato in Libia.

La situazione provoca forti reazioni politiche: Amnesty International parla di liberazione “scandalosa”, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti al governo. Durante una conferenza stampa, leaders dell’opposizione richiedono alla Meloni di riferire in aula. La Corte penale internazionale interviene, affermando che Almasri è stato rilasciato senza preavviso e sottolineando l’obbligo degli Stati di cooperare con la Corte. Il ministro Piantedosi fornisce spiegazioni sul caso, affermando che la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’arresto di Almasri. Meloni ribadisce che la scarcerazione è stata una decisione della Corte d’Appello e difende l’uso di un volo di Stato per il rimpatrio, affermando che è una prassi consolidata. Tuttavia, l’Associazione nazionale magistrati critica il governo per non aver richiesto la custodia cautelare di Almasri, che era ricercato per crimini contro l’umanità. L’informativa congiunta di Piantedosi e Nordio prevista in Parlamento viene infine congelata.