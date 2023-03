tutte le date e i biglietti dei live

Samuele Bersani in concerto con l’orchestra: le date dei due appuntamenti in programma nel giugno 2023.

La grande musica di Samuele Bersani è pronta a tornare protagonista su un palco, per due nuovi appuntamenti importantissimi in location speciali. Il cantautore romagnolo ha svelato le date per due concerti speciali, che lo vedranno accompagnato da un’orchestra a pochi giorni dall’inizio dell’estate 2023. Due live che, al momento, restano gli unici in programma per lui nei prossimi mesi, salvo ulteriori aggiunte in arrivo nelle prossime settimane.

Samuele Bersani in tour nell’estate 2023

Ad accompagnare in questi due grandi eventi il cantautore romagnolo, il cui ultimo album, Cinema Samuele, è uscito nel 2020, sarà l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, composta da 36 elementi e diretta dal Maestro Pietro Mianiti, con l’orchestrazione di Vittorio Cosma.

Samuele Bersani

Gli appuntamenti in calendario sono quello dell’8 giugno al Teatro Dal Verme di Milano e quello dell’11 giugno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 7 marzo.

La scaletta dei concerti

Non sappiamo ancora quali saranno i concerti per i live in programma nel 2023. Il repertorio di Samuele è vasto e ricco di brani emozionanti, amatissimi dai suoi fan, e quindi la setlist potrebbe variare anche da un appuntamento all’altro.

Per poterne avere un’idea più chiara, proviamo a rileggere la scaletta di tutti i brani presentati dal cantautore durante uno degli eventi del 2022:

– Pixel

– Il tiranno

– Mezza bugia

– Il tuo ricordo

– Harakiri

– Psyco

– Replay

– Lo scrutatore non votante

– L’intervista

– Spaccacuore

– En e Xanax

– Ferragosto

– Cattiva

– Il mostro

– Le Abbagnale

– Distopici

– Le mie parole (cover Pacifico)

– Coccodrilli

– Chicco e Spillo

– Freak

– Giudizi universali

In attesa di poter scoprire dunque qualcosa in più sui prossimi appuntamenti dal vivo dell’artista romagnolo, godiamoci il video di una delle sue canzoni più belle e amate in assoluto, Giudizi universali: