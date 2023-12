Dopo il grande successo del Tommy 2023, Tommaso Paradiso lancia la bomba: ecco tutte le date del tour 2024.

Dopo i live nei palasport d’Italia, Tommaso Paradiso è pronto a tornare sul palco anche per l’estate prossima, con il suo Tommy Summer Tour 2024. La notizia circola già da qualche mese, ma solo nelle scorse ore sono state annunciate tutte le date del tour, oltre all’unica preannunciata all’Ippodromo delle Capannelle di Roma.

Tommaso Paradiso in giro per l’Italia

Ex membro dei Thegiornalisti, come cantante solista Tommaso Paradiso continua a far emozionare i suoi fan che lo seguono in giro per l’Italia. Dopo il successo del tour che hanno chiuso in bellezza il 2023, l’artista non ha paura di continuare il suo giro nei palasport.

Le date del Tommy Tour 2023 hanno fatto sold out in pochi giorni, con il cantante che si è esibito a Roma, Napoli, Bari, Padova, Milano e Catania. A riscuotere grande successo, è stata soprattutto la tappa al Rock in Roma, tanto da decidere di ripetere l’appuntamento.

Certo, ma solo dopo aver terminato la serie di live che chiuderanno l’anno con i brani più cantati a squarciagola. Il nuovo concerto nella Capitale è in programma però per la prossima estate, insieme ad una serie di date oramai definitive per il prossimo tour estivo.

Le date del Tommy Summer Tour 2024

Tommaso Paradiso è carico per i prossimi concerti che lo attendono un’altra volta nei palazzetti italiani. Di seguito, tutte le date dei prossimi live – prodotti e organizzati da Vivo Concerti – in programma per l’estate 2024:

30 giugno 2024 Ferrara , FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste

, FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste 4 luglio 2024 Roma , ROCK IN ROMA Ippodromo delle Capannelle

, ROCK IN ROMA Ippodromo delle Capannelle 7 luglio 2024 Pistoia , PISTOIA BLUES Piazza Duomo

, PISTOIA BLUES Piazza Duomo 13 luglio 2024 Servigliano (FM), NOSOUND FEST Parco della Pace

(FM), NOSOUND FEST Parco della Pace 21 agosto 2024 Paestum , OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

, OVERSOUND MUSIC FESTIVAL 22 agosto 2024 Molfetta , BANCHINA SAN DOMENICO

, BANCHINA SAN DOMENICO 24 agosto 2024 Diamante (CS), Teatro dei Ruderi di Cirella

I biglietti del tour sono disponibili online su Vivo Concerti e su TicketOne, e in tutti i punti vendita autorizzati.